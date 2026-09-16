Bologne limoge Tedesco après 4 matches, Palladino signe jusqu’en 2029

Seizième de Serie A avec un seul point, le club rossoblù change déjà d’entraîneur et confie le banc à Raffaele Palladino jusqu’en 2029.

Bologne a limogé Domenico Tedesco ce mercredi 16 septembre, après seulement quatre journées de Serie A, et nommé Raffaele Palladino jusqu’en juin 2029. Le club rossoblù est 16e avec un point après un nul et trois défaites.

Tedesco, arrivé en juin, paie un début de saison sans victoire. Son équipe n’a inscrit que deux buts en quatre rencontres de championnat, et la défaite de dimanche à Naples a précédé son départ.

Palladino, 42 ans, a déjà dirigé Monza, la Fiorentina et l’Atalanta. Il sort d’un passage de sept mois à Bergame, conclu par une septième place en Serie A la saison dernière, trois points devant Bologne.

Le technicien italien prend une équipe encore à la recherche de son premier succès en championnat. Son contrat avec Bologne court jusqu’au 30 juin 2029.

Son premier match est programmé samedi 19 septembre à domicile contre le Torino, à 15h00, selon le calendrier du club.