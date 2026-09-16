Lena Dunham et Luis Felber accueillent leur premier enfant par GPA

Lena Dunham et Luis Felber sont devenus parents d’une fille née par gestation pour autrui, leur premier enfant.

Lena Dunham et son mari, le musicien Luis Felber, ont accueilli leur premier enfant, une fille née par gestation pour autrui. La créatrice de la série Girls a rendu la nouvelle publique mercredi 16 septembre 2026 dans un récit personnel publié par Vogue.

L’actrice et réalisatrice de 40 ans raconte avoir assisté à l’accouchement aux côtés de la femme qui a porté leur enfant. Le bébé est arrivé treize jours après le terme prévu. Dunham décrit l’instant où elle a entendu son premier cri, avant de se présenter à elle comme sa mère.

Dans son témoignage, Lena Dunham revient également sur la relation nouée avec la gestatrice. Elle explique avoir redouté de ressentir de la jalousie face à celle qui pouvait porter son enfant, mais dit avoir surtout éprouvé de la confiance et de l’admiration. L’identité de cette femme n’a pas été rendue publique.

Le chemin vers la maternité avait été marqué par de graves problèmes de santé. Atteinte d’endométriose, Dunham avait subi une hystérectomie en 2018, à 31 ans. Elle avait confié en juillet 2025 qu’elle et Luis Felber cherchaient à agrandir leur famille « de nouvelles façons », sans détailler alors leur démarche.

Lena Dunham et Luis Felber se sont rencontrés lors d’un rendez-vous arrangé au début de 2021. Le musicien britannico-péruvien, qui se produit sous le nom d’Attawalpa, et la scénariste se sont mariés en septembre de la même année.

Vogue a accompagné le récit de premières images de la nouvelle famille. Le couple n’a communiqué ni le prénom de sa fille ni la date exacte de sa naissance.