Trafic international de drogue à haut risque: un Nigérian risque 15 ans de prison devant la Criet

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a tenu, ce lundi 7 juillet 2025, une audience dans une affaire de trafic international de drogue à hauts risques impliquant un ressortissant nigérian.

Le prévenu est accusé d’avoir tenté de quitter le territoire béninois avec près de 10 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans ses bagages.

C’est lors des contrôles de routine que les agents ont découvert 9,89 kg de cocaïne soigneusement dissimulés dans sa valise.

À la barre, le mis en cause a déclaré ignorer totalement le contenu de la valise, affirmant qu’elle lui avait été remise au Nigéria par un certain El Hadj, dont l’identité complète demeure inconnue. Son avocat a tenté de convaincre la Cour de la bonne foi de son client, soulignant l’absence d’antécédents judiciaires et la faiblesse des preuves sur son intention délictueuse.

Mais pour le ministère public, aucun doute ne subsiste sur la culpabilité de l’accusé. Le procureur a pointé la quantité importante de drogue, le mode opératoire professionnellement élaboré, ainsi que le comportement suspect du prévenu au moment de l’interpellation. Il a requis une peine de 15 ans de prison, dont 10 ans fermes, accompagnée d’une amende de 5 millions de francs CFA.

La CRIET a mis son jugement en délibéré. Le verdict est attendu pour le 11 août 2025. D’ici là, l’accusé reste en détention provisoire dans l’attente de son sort.