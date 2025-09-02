Togo : la télévision nationale sans directeur après le limogeage de Joseph Amegan

La Télévision Togolaise (TVT) est désormais sans directeur. Joseph Amegan, nommé en 2023 par décret à la tête de la chaîne publique, a été relevé de ses fonctions ce mardi 2 septembre 2025.

Pour l’heure, aucune explication officielle n’a été donnée sur les raisons de ce limogeage, qui intervient moins de deux ans après sa prise de fonction. La décision suscite interrogations dans le paysage médiatique togolais, alors que la télévision nationale traverse une période de mutations et de réformes.

En attendant la désignation d’un nouveau responsable, les observateurs s’interrogent sur la direction que prendra la TVT dans les prochains mois.