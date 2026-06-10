Chimène Badi annonce une tournée pour 2027

Chimène Badi annonce une tournée événement baptisée « Origine(s) Tour » pour célébrer ses 25 ans de carrière, programmée à partir de l’automne 2027, avec une première date annoncée au Casino de Paris le 17 décembre 2027 ; la billetterie est d’ores et déjà ouverte.

Interprète de titres largement diffusés sur les ondes tels que Je viens du sud, Entre nous, Le Jour d’après ou Si j’avais su t’aimer, Chimène Badi s’est imposée comme une voix reconnaissable de la chanson française. Ses morceaux continuent de marquer les programmations radiophoniques et d’alimenter la mémoire collective d’une génération, explique la communication entourant la tournée.

Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse présente « Origine(s) Tour » comme « un spectacle événement retraçant son incroyable parcours ». L’annonce précise que le tour comprendra ses plus grands succès ainsi que des chansons qui ont marqué sa vie, et évoque un format mêlant souvenirs, émotion et reprises emblématiques.

Le projet annoncé par l’artiste se veut centré sur la rétrospective de vingt-cinq années de carrière. Selon le message publié en ligne, le spectacle proposera un parcours musical « entre souvenirs, émotions et reprises emblématiques », indiquant une formule à la fois rétrospective et réinterprétative. Aucune autre précision sur la durée du concert, la scénographie ou la composition de l’orchestre n’a été fournie dans le communiqué initial.

La première date mentionnée dans l’annonce officielle est le 17 décembre 2027 au Casino de Paris. La billetterie a été ouverte immédiatement après la communication, permettant aux spectateurs d’acquérir des places pour cette date. Les modalités de mise en vente (préventes, tarifs ou éventuelles exclusivités) n’ont pas été détaillées dans le texte public partagé par l’équipe de l’artiste.

Outre la capitale, la tournée fera étape dans de nombreuses villes de France et à l’étranger. Sont déjà citées Jonzac, Biarritz, Bordeaux, Brest, Rennes, Le Mans, Mulhouse, Le Havre, Toulouse et Amiens, ainsi qu’une date prévue à Bruxelles. Ces escales permettront à Chimène Badi de retrouver son public dans des salles réparties sur l’Hexagone et hors de ses frontières.