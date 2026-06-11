Karim Rissouli : l’émission sur Lyhanna déprogrammée pour « un énorme bug technique », il dément la censure

Ce lundi 8 juin 2026, l’émission « C ce soir » présentée par Karim Rissouli, consacrée à l’affaire Lyhanna, a été déprogrammée en soirée en raison d’un important bug technique ; le journaliste a démenti toute censure et annoncé une diffusion de l’émission sur France 5 vers 22h50, précisant également que l’intégralité de l’épisode est déjà disponible sur les plateformes numériques du programme.

La page médiatique devait traiter du dossier Lyhanna, fillette de 11 ans dont le corps a été retrouvé le 4 juin dans un silo agricole désaffecté à Puycasquier, dans le Gers, après plusieurs jours de recherches. L’affaire a mobilisé les services de gendarmerie et suscité une forte couverture médiatique nationale depuis la découverte du corps.

Au lieu du numéro annoncé, les téléspectateurs ont été confrontés à une rediffusion présentée par Camille Diao, dédiée au maire de New York Zohran Mamdani. Face aux réactions et aux rumeurs sur une éventuelle censure, Karim Rissouli est intervenu sur ses comptes de réseaux sociaux pour apporter des précisions.

Karim Rissouli : « Il y a eu un énorme bug technique »

Sur les réseaux sociaux, Karim Rissouli a d’abord décrit la séquence diffusée : « Si jamais vous étiez hier soir devant votre télévision et que vous attendiez C Ce Soir, vous avez vu ça (un écran blanc). Et ensuite une émission consacrée au maire de New York Zohran Mamdani. Évidemment, ce n’était pas du tout l’émission prévue. Il y a eu un énorme bug technique. »

Le journaliste a expliqué que l’émission prévue n’a pas été diffusée : « L’émission qu’on devait faire hier soir consacrée à l’affaire Lyhanna n’a pas été diffusée. C’est une émission qui est plus qu’importante. Elle est fondamentale. » Il a précisé la composition des invités initialement attendus : le maire de Fleurance, Andréa Bescond, un magistrat, une avocate et une journaliste.

Concernant Andréa Bescond, Karim Rissouli a rappelé qu’elle « parle depuis très longtemps de prendre en compte la parole des enfants » et a évoqué un épisode récent de garde à vue : « d’ailleurs, a passé une nuit en garde à vue après avoir été arrêtée par les policiers place Vendôme », formulation reprise par le présentateur.

Le journaliste a indiqué que des extraits et l’intégralité de l’émission sont d’ores et déjà accessibles en ligne : « Elle est déjà sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Il y a déjà des extraits sur nos réseaux sociaux. Elle sera diffusée ce soir sur France 5 aux alentours de 22h50. »

Répondant aux accusations de censure, Karim Rissouli a formellement nié toute intervention politique : « Je rassure tout le monde, Gérald Darmanin n’a pas le pouvoir de censurer C ce soir. C’était un problème technique, pas un problème de censure. Et vous le verrez ce soir en deuxième partie de soirée. »

Le rappel de la nouvelle programmation sur France 5 et la mise en ligne préalable de l’épisode sur les plateformes numériques du programme constituent, selon le présentateur, la réponse opérationnelle à l’incident technique survenu la veille.