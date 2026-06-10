Shana Loustau annonce sa rupture et déclare à Cyril Hanouna « avoir changé sa vie »

Shana Loustau, chroniqueuse vedette de l’émission TBT9, franchit une étape majeure dans sa carrière médiatique, combinée à un bouleversement important dans sa vie personnelle. Lors du dernier prime de l’émission, la jeune femme a officialisé sa rupture avec son compagnon, un moniteur de ski, attirant ainsi l’attention du public sur une évolution notable de son parcours. Parallèlement, elle a été choisie par Cyril Hanouna pour prendre la tête d’un nouveau magazine, un projet éditorial inédit baptisé « Tout Beau Tout News », qui marque un tournant stratégique pour le groupe H2O et conforte la place de Shana Loustau parmi les figures incontournables du paysage audiovisuel français.

La chroniqueuse, jusque-là principalement connue pour sa présence dynamique dans les débats de TBT9, voit son rôle s’élargir sous l’égide de Cyril Hanouna, figure emblématique du PAF et producteur reconnu. Cette nomination inattendue, révélée en direct lors du prime, illustre la confiance grandissante que lui accorde l’animateur, qui a souhaité lui confier un projet éditorial à la fois ambitieux et innovant.

Ce contexte professionnel intense coïncide avec une révélation très personnelle. Shana Loustau a annoncé, devant les caméras et les millions de téléspectateurs, sa séparation d’avec son partenaire. Cette mise au point éclaire un nouveau chapitre de sa vie, qu’elle aborde désormais seule, tandis qu’elle s’apprête à endosser des responsabilités inédites. Les fans et observateurs notent déjà la complicité forte et sincère qui unit la chroniqueuse à son mentor, symbolisée par les échanges chaleureux sur le plateau et la mise en lumière exceptionnelle dont elle bénéficie.

Shana Loustau : une ascension fulgurante et un partenariat renforcé avec Cyril Hanouna

Juste avant le lancement du prime, un moment d’émotion particulier a marqué l’antenne. Shana Loustau a tenu à exprimer sa gratitude envers Cyril Hanouna, prononçant avec une émotion palpable : « Tu as changé ma vie ». Ces mots illustrent l’impact profond que l’animateur a eu sur son parcours, l’accompagnant depuis ses débuts et lui ouvrant les portes d’une carrière pleine de promesses.

Cyril Hanouna, de son côté, ne cesse de mettre en avant sa protégée, faisant d’elle l’une des figures clés de ses futurs projets médias. Ce soutien constant se concrétise par la responsabilité stratégique qui lui est confiée avec le lancement du magazine « Tout Beau Tout News », une initiative éditoriale inédite qui vise à renouveler l’offre du groupe H2O dans le secteur du print et du digital. La démarche s’inscrit dans une volonté claire de diversifier les formats et de miser sur de nouveaux talents pour capter une audience plus large.

La nomination de Shana Loustau comme rédactrice en chef de ce magazine positionne la jeune femme dans un rôle moteur, au cœur des décisions éditoriales et de la conception de contenus exclusifs. Par ailleurs, l’interview exclusive qu’elle a réalisée de Cyril Hanouna témoigne de la confiance mutuelle qui règne entre les deux protagonistes. Ce binôme, visible et public, renforce leur impact médiatique et leur capacité à impulser de nouvelles dynamiques au sein du groupe audiovisuel.

Ce projet s’accompagne donc d’une réorientation professionnelle notable pour Shana Loustau, qui voit ses responsabilités s’élargir considérablement. Son image, déjà bien ancrée dans le monde télévisuel, gagne désormais en envergure dans le domaine de la presse écrite, avec une dimension éditoriale et un rôle innovant. Cette démarche symbolise une évolution stratégique dans la carrière de la chroniqueuse, qui passe de simple intervenante à véritable cheffe de projet médiatique.

En parallèle, l’officialisation de sa rupture personnalise ce nouveau départ. Ce dévoilement public, d’une part, assainit les spéculations sur sa vie privée, et d’autre part, souligne l’importance des changements qui s’opèrent à tous les niveaux dans son existence. Cette simplicité assumée sur le plateau de TBT9 constitue un signe fort de sa démarche transparente, adoptée dans une période où la notoriété impose souvent prudence et retenue.