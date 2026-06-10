Bénin : la FCBE réagit aux premières décisions de Romuald Wadagni

Dans un communiqué publié ce mercredi 10 juin 2026, le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a exprimé sa satisfaction face aux premières décisions du président Romuald Wadagni. La formation politique a notamment salué son offensive diplomatique dans la sous-région et les premières mesures sociales engagées par son gouvernement.

Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a officiellement réagi aux premières actions du président de la République, Romuald Wadagni, quelques semaines après son investiture. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la formation politique dit noter « avec satisfaction les premières décisions du Président Romuald Wadagni depuis sa prise de fonction ».

La FCBE a particulièrement salué la dynamique diplomatique engagée par le chef de l’État à travers plusieurs visites effectuées dans les pays de la sous-région. Selon le parti, cette démarche traduit une volonté de renforcer les liens historiques entre les peuples ouest-africains. « Le parti FCBE salue l’offensive diplomatique du Président de la République vers les pays voisins », peut-on lire dans le communiqué.

Depuis son accession à la magistrature suprême, Romuald Wadagni a multiplié les déplacements à l’étranger. Après une première visite officielle au Nigeria le 1er juin, il s’est successivement rendu au Niger et au Burkina Faso dans le cadre de sa diplomatie de voisinage. Le chef de l’État a ensuite poursuivi sa tournée régionale avec des visites dans plusieurs pays membres de l’UEMOA, notamment le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau. Ces rencontres portent principalement sur le renforcement de la coopération économique, la sécurité régionale et l’intégration sous-régionale.

La FCBE estime que cette dynamique diplomatique doit se poursuivre afin de favoriser la normalisation complète des relations entre le Bénin et le Niger. Le parti encourage le président à œuvrer pour « l’ouverture des frontières fermées entre le Bénin et le Niger en vue de la relance des échanges commerciaux » et pour une coopération renforcée face à la menace terroriste dans la sous-région.

Outre la diplomatie, le parti a également salué les premières mesures sociales prises par le gouvernement dans les domaines de l’agriculture, de la santé et de l’éducation. Il invite l’exécutif à poursuivre ses efforts afin d’étendre ces actions à d’autres secteurs jugés stratégiques pour le développement économique et social du pays.

Enfin, la FCBE a réaffirmé son positionnement politique en déclarant son « appartenance à la mouvance présidentielle constituée autour du Président Wadagni » ainsi que son soutien aux actions du gouvernement.