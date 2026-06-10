Sara Forestier compare Patrick Bruel à Depardieu et demande aux employeurs de prendre leurs responsabilités

Mercredi 10 juin 2026, le chanteur Patrick Bruel a été présenté à un juge d’instruction après deux jours de garde à vue au cours desquels il a été entendu pour des faits de viols et d’agressions sexuelles. Alors que la procédure judiciaire progresse, la comédienne Sara Forestier a répondu publiquement, dans Le Dauphiné Libéré, en élargissant le débat au rôle des employeurs et à la responsabilité du monde du travail face aux violences sexistes et sexuelles.

Sara Forestier, engagée depuis plusieurs années sur les questions de #MeToo dans le cinéma français, a rejeté l’idée de compartimenter les affaires par secteurs. Selon elle, les faits reprochés à des personnalités issues de la musique ou du cinéma relèvent d’un même cadre : celui du monde du travail, soumis au code du travail et aux obligations des employeurs. Elle estime que des sanctions auraient dû être prises plus tôt par les employeurs concernés, ce qui, à ses yeux, aurait limité la répétition et l’ampleur des scandales actuels.

Interrogée sur la nécessité de nouvelles lois, la comédienne rappelle que les outils juridiques existent déjà et pointe la responsabilité du ministère du Travail et de l’inspection du travail, qu’elle juge insuffisamment mobilisés. Elle alerte également sur la protection insuffisante des victimes, femmes et enfants, et plaide pour une application stricte des règles du travail plutôt que pour une fragmentation des réponses selon le type de violence ou le statut de l’auteur.

Une voix qui parle d’expérience

Le positionnement de Sara Forestier s’appuie sur son vécu. Elle a déposé plainte après avoir été giflée sur le tournage du film Bonhomme en 2017 et a fait état de représailles professionnelles, notamment d’un licenciement du projet qui l’a plongée dans une période de grande détresse. À partir de cette expérience, elle a proposé des mesures pratiques, comme la réforme du système d’assurance des tournages afin de permettre d’exclure un auteur présumé d’abus sans mettre en péril la production.

Plus récemment, lors du festival de Cannes 2026, elle a appelé les parlementaires à soutenir une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences dans le cinéma et la culture. Elle demande des mécanismes concrets de protection des victimes et une mise en œuvre effective des obligations des employeurs sur les lieux de travail culturels.

Sur le plan judiciaire, le procureur de la République a requis la mise en examen de Patrick Bruel pour des faits de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel visant neuf victimes, avec des faits allégués commis entre 2010 et 2019 dans plusieurs villes françaises ainsi qu’à Bruxelles et Nyon. Deux nouvelles plaintes pour viol ont été déposées récemment. Des procédures concernant treize victimes supplémentaires, pour des faits présumés remontant à 1992-2008 et a priori prescrits, ont été jointes au dossier afin que la question de la prescription soit vérifiée par les juges d’instruction. Le chanteur bénéficie de la présomption d’innocence et nie les faits qui lui sont reprochés.