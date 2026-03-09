Accueil Société Togo: des décès dont plusieurs béninois dans un violent accident à Kara

Togo: des décès dont plusieurs béninois dans un violent accident à Kara

Un grave accident de circulation survenu dimanche 8 mars 2026 au nord du Togo a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Parmi les victimes, on compte de nombreux Béninois revenus d’une cérémonie funéraire dans leur pays d’origine.



Un accident tragique s’est produit dans la région de Kara, au nord du Togo, impliquant un camion et un tricycle transportant des passagers. Le drame selon les informations de Africaho est survenu sur un tronçon routier escarpé connu sous le nom de « route des montagnes ».



Selon le bilan provisoire, une vingtaine de personnes ont perdu la vie et plus d’une cinquantaine ont été blessées. Les victimes blessées ont été évacuées vers des structures sanitaires pour y recevoir des soins.



La majorité des personnes décédées sont des ressortissants béninois originaires de Kpandri, dans la commune de Copargo au Bénin. Elles se rendaient à Kara dans le cadre d’une cérémonie funéraire quand elles ont été prises dans le violent accident. .