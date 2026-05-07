Togo : Cyril Segonds nommé Directeur général de la Brasserie BB Lomé

Cyril Segonds a été nommé directeur général de la Brasserie BB Lomé au Togo, filiale du groupe français Castel, où il succède à Victoria Diogo dont le mandat a pris fin après 18 mois à la tête de l’entreprise. Sa prise de fonction, effective depuis le lundi 4 mai 2026, marque, selon le groupe, l’ouverture d’une « nouvelle phase de développement » pour cette société emblématique du paysage industriel togolais.

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Le nouveau dirigeant est chargé d’accélérer la croissance de BB Lomé, l’un des principaux producteurs de boissons du pays, dans un contexte de demande croissante pour les produits fabriqués localement et la transformation agroalimentaire. L’entreprise, active depuis 1964, affiche l’ambition de renforcer encore son ancrage national, notamment via une hausse des approvisionnements auprès de filières agricoles locales.

Cyril Segonds cumule près de 30 ans d’expérience en Afrique subsaharienne dans le secteur des boissons. Avant son arrivée au Togo, il dirigeait depuis 2023 SOLIBRA en Côte d’Ivoire, autre filiale du groupe Castel spécialisée dans la production de boissons. De 2019 à 2023, il avait pris la tête de BRACONGO en République démocratique du Congo, où il a piloté la stratégie de développement de cette filiale congolaise du même groupe.

Pour Castel, cette nomination doit permettre de consolider les « acquis » de la gestion précédente à BB Lomé tout en imprimant une nouvelle dynamique, axée sur la performance durable, l’innovation, l’excellence opérationnelle et la satisfaction des consommateurs, selon un communiqué interne repris par la presse. Elle intervient dans un environnement où la concurrence sur le marché des boissons en Afrique de l’Ouest se renforce, avec l’arrivée de nouveaux acteurs et la montée en puissance des enjeux de responsabilité sociale et environnementale.

Une grande expérience en Afrique

Ingénieur de formation passé par l’Université de Technologie de Compiègne, Cyril Segonds a d’abord construit sa carrière dans les services après‑vente et la distribution d’équipements industriels et automobiles. Il occupe des postes de responsabilité en France et en Europe, puis en Afrique de l’Ouest, où il gère la vente de pièces détachées, le suivi de projets miniers et la structuration de centres de profit. Cette première phase le familiarise avec les environnements techniques exigeants, la gestion d’équipes commerciales et la relation avec de grands clients industriels.

À partir du milieu des années 2000, il enchaîne plusieurs directions générales en Afrique centrale et de l’Ouest, notamment au sein de groupes spécialisés dans l’équipement lourd et l’automobile. Il pilote des filiales au Gabon, en Guinée, puis dans plusieurs pays à la tête d’ensembles régionaux, avec des missions de restructuration, de retour à la rentabilité et de développement de nouvelles activités (location, maintenance de flotte, nouvelles concessions). Cette expérience consolide son profil de manager de transformation, capable d’intervenir sur des marchés complexes et très concurrentiels.

Il rejoint ensuite le groupe Castel, où il prend successivement la direction de brasseries et d’entreprises de boissons de premier plan : BRACONGO en RDC, puis SOLIBRA en Côte d’Ivoire, avant de diriger les activités Castel en Algérie. Dans ces fonctions, il gère des milliers de salariés, des sites industriels multiples et des portefeuilles de marques majeures sur des marchés de masse. En mai 2026, sa nomination à la tête de la Brasserie BB Lomé s’inscrit dans cette continuité car le groupe lui confie la mission de porter une nouvelle phase de développement pour la filiale togolaise, en combinant croissance commerciale, modernisation industrielle et ancrage local renforcé.