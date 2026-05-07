Korede Bello appelle les couples à avoir plus d’enfants pour « faire naître de nouveaux génies »

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, Korede Bello a encouragé les couples à fonder des familles plus nombreuses. Le chanteur nigérian estime que la baisse du nombre d’enfants par foyer pourrait priver le monde de talents exceptionnels, prenant l’exemple de Michael Jackson pour appuyer son propos.

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Le chanteur nigérian Korede Bello a suscité de nombreuses réactions après avoir encouragé les couples à avoir davantage d’enfants, estimant que cela augmenterait les chances de voir émerger de nouveaux génies artistiques. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, l’artiste a pris l’exemple de Michael Jackson pour illustrer son propos. Il a rappelé que la légende de la pop était le septième enfant de sa famille, suggérant que le monde aurait pu être privé de son talent si ses parents avaient choisi d’avoir moins d’enfants.

Selon Korede Bello, les modèles familiaux ont profondément évolué ces dernières années, avec des couples qui privilégient désormais des familles plus réduites. « Je me suis souvent demandé ce qui se serait passé si la mère de Michael Jackson s’était arrêtée à deux ou six enfants. Il était le septième », a-t-il déclaré. « Imaginez un monde sans lui simplement parce que ses parents avaient décidé d’avoir moins d’enfants. Aujourd’hui, beaucoup de couples n’ont qu’un seul enfant. Il est même devenu rare de voir de jeunes familles avec trois enfants. »

L’artiste a toutefois reconnu que les difficultés économiques actuelles influençaient fortement les choix des couples en matière de parentalité. « Je comprends que la situation économique pousse beaucoup de personnes à limiter le nombre d’enfants. Mais comment continuer ainsi ? Reverra-t-on un jour des maisons pleines d’enfants ? Nous avons besoin de plus de Michael Jackson », a-t-il ajouté.





