Sénégal : vers un nouveau report du tant attendu combat entre Zarco et Bébé Diène ?

Le très attendu combat de lutte sénégalaise entre Zarco et Bébé Diène, programmé ce dimanche à l’Arène nationale après plusieurs reports, se retrouve à nouveau menacé par les déboires judiciaires de Bébé Diène, au cœur d’une affaire de fraude à l’état civil.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Bébé Diène, de son vrai nom Amadou Cheikhou Diallo, a été interpellé par la Sûreté urbaine de Dakar dans le cadre d’une enquête sur un trafic présumé d’actes d’état civil, après des soupçons sur sa véritable identité et sa nationalité. Les investigations menées par la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) ont mis au jour un montage administratif qui lui aurait permis d’obtenir illégalement la nationalité sénégalaise sous le nom de Mamadou Thiam, grâce à un acte de naissance frauduleux établi avec la complicité présumée d’un officier d’état civil de Wakhinane Nimzatt.

Le lutteur a reconnu devant les enquêteurs avoir eu recours à un intermédiaire, présenté comme un commerçant, pour « faciliter » l’établissement de faux documents. « J’ai sollicité les services de B. Thiam pour obtenir la nationalité sénégalaise », a t-il indiqué selon des extraits de procès-verbal cités par la senenews. Il est visé, avec ses co‑prévenus, par des chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique, obtention indue de documents administratifs et substitution de parenté, les trois hommes devant être présentés au parquet.

Inccertitude sur le combat de dimanche

Ce dossier relance les incertitudes autour du combat Zarco–Bébé Diène, une affiche ficelée depuis 2024 et déjà reportée à plusieurs reprises, notamment en raison d’une blessure au genou du lutteur de Soumbédioune. Le promoteur Jamaïcain, qui maintient pour l’instant l’organisation du gala, voit son événement fragilisé par cette procédure judiciaire dont l’issue pourrait empêcher Bébé Diène de monter dans l’arène à la date prévue.

Interrogé sur la situation, Zarco a affiché sa sérénité en souhaitant « bon courage » à son adversaire, tout en espérant que ces déboires n’auront pas d’impact sur le combat. « Nous ne souhaitons pas à Bébé Diène ce qui lui est arrivé. C’est son destin et nous espérons que cela n’aura pas d’impact sur notre combat », a‑t‑il déclaré face à la presse. Mais dans l’entourage des amateurs de lutte, beaucoup redoutent un nouvel épisode d’un feuilleton déjà marqué par les reports et les polémiques, cette fois sur fond de fraude à la nationalité et de scandale autour de l’état civil sénégalais.