Mali : malgré les tensions, plusieurs partenaires maintiennent leur engagement diplomatique

Le président de la Transition du Mali, le général d’armée Assimi Goïta, a reçu le jeudi 16 avril 2026 au palais de Koulouba les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités auprès de la République du Mali, a annoncé la présidence. Cette cérémonie protocolaire marque l’entrée en fonction officielle de ces quatre diplomates sur le sol malien, après une étape préliminaire de présentation des copies figurées de leurs lettres à la chancellerie des Affaires étrangères de Bamako.

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Le premier diplomate reçu est Ahmed bin Turki Al Subaie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État du Qatar auprès de la République du Mali. Au cours de l’audience, il a transmis à Assimi Goïta les salutations de l’Émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité pour le Mali, deux pays dont les relations bilatérales portent notamment sur l’éducation, l’investissement et la coopération multilatérale.

Le deuxième est Umar Sanda Ahmed, officier supérieur et ambassadeur désigné du Ghana, reçu après une première audience préparatoire auprès du ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop en mars 2026. Le Ghana et le Mali entretiennent des relations diplomatiques héritées des liens historiques noués au temps des premières indépendances, avec une ambassade de Accra à Bamako ouverte sans interruption depuis le début des années 2000.

La troisième accréditation concerne Viviana Hernandez Fonseca, nouvelle ambassadrice de Cuba, qui a également présenté ses copies figurées au chef de la diplomatie malienne en mars 2026, avant de remettre ses lettres de créance au chef de l’État lors de cette cérémonie du 16 avril. Cuba et le Mali partagent des liens anciens dans les domaines de la coopération médicale, de la formation et de la solidarité entre pays du Sud.

Le quatrième diplomate est le représentant de la délégation de l’Union européenne au Mali. Sa nomination intervient quelques mois après celle de Thomas Eckert, désigné ambassadeur de l’UE à Bamako en novembre 2024, qui avait présenté ses lettres de créance lors d’une précédente cérémonie groupée. Diplomate de carrière, Thomas Eckert était auparavant conseiller au cabinet de la Commissaire européenne à la Cohésion à Bruxelles, puis ambassadeur de l’UE en Algérie.

Ces accréditations s’inscrivent dans un mouvement diplomatique plus large autour du Mali, où des ambassades de pays africains, arabes, asiatiques et européens continuent d’envoyer des représentants à Bamako, malgré les tensions persistantes avec certains partenaires occidentaux. Elles confirment que la communauté internationale maintient un engagement diplomatique formel avec les autorités de Transition, tout en observant de près l’évolution de la situation sécuritaire, institutionnelle et des droits humains dans le pays.

Une diplomatie en recomposition

Depuis le coup d’État d’août 2020 et l’arrivée au pouvoir d’Assimi Goïta, le Mali a profondément reconfiguré ses alliances extérieures, en prenant ses distances avec plusieurs partenaires occidentaux et en se rapprochant d’autres acteurs, notamment la Russie et certains pays du monde arabe. La fin anticipée de l’opération Barkhane, le retrait de la MINUSMA et la dégradation des relations avec Paris et d’autres capitales européennes ont marqué une rupture nette avec l’architecture de sécurité qui prévalait depuis presque une décennie.

Dans le même temps, Bamako a renforcé sa coopération militaire et politique avec Moscou, via la présence de conseillers et d’instructeurs russes et la signature de nouveaux accords, tout en multipliant les gestes diplomatiques en direction de pays comme l’Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie ou encore certains États d’Asie. La réception régulière de nouveaux ambassadeurs au palais de Koulouba, en particulier issus du monde arabe et d’Asie, s’inscrit dans cette stratégie affichée de « diversification des partenariats » et de recherche de soutiens alternatifs, tant sur le plan sécuritaire qu’économique.

Pour les autorités de la Transition, cette recomposition vise à affirmer une souveraineté retrouvée et à réduire la dépendance vis‑à‑vis d’anciens partenaires jugés trop intrusifs. Pour nombre d’observateurs, elle pose cependant la question de l’équilibre entre nouveaux appuis et risques de nouvelles formes de dépendance, dans un contexte où la crise sécuritaire et économique continue de peser lourdement sur le pays.