Real Madrid: nouvel accrochage entre Kylian Mbappé et Vinícius Júnior

Rien ne va plus au Real Madrid. Après l’altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, la presse espagnole révèle un nouvel épisode de tension impliquant Kylian Mbappé et Vinícius Júnior. Une série d’incidents qui alimente les inquiétudes autour de l’ambiance dans le vestiaire madrilène.

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Le malaise semble s’intensifier au sein du Real Madrid. Déjà secoué par l’altercation très commentée entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, le vestiaire madrilène ferait désormais face à de nouvelles tensions internes impliquant plusieurs cadres de l’effectif. Selon les révélations du média Okdiaro ce jeudi, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior auraient eux aussi eu un échange particulièrement tendu ces dernières heures.

Si la situation ne serait pas allée jusqu’à une confrontation physique, le ton serait néanmoins fortement monté entre les deux stars offensives du club merengue. Une scène qui témoignerait du climat électrique régnant actuellement dans le groupe madrilène. Ces nouveaux remous interviennent dans un contexte déjà très agité autour du Real Madrid. Ces derniers jours, plusieurs incidents auraient éclaté à l’entraînement, alimentant les interrogations sur l’ambiance interne du vestiaire.

Outre l’affaire Valverde-Tchouaméni, un autre épisode avait déjà fait grand bruit : Antonio Rüdiger aurait présenté ses excuses après un geste déplacé envers Álvaro Carreras lors d’une séance d’entraînement. À quelques jours du clasico face au Barça, cette succession d’incidents commence à nourrir de sérieuses inquiétudes autour de la stabilité du groupe madrilène.





