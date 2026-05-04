Togo : décès à 86 ans du roi des Ewé Togbui Agboli Agokoli IV

Ewéfiaga Togbui Agboli Agokoli IV, chef suprême de la communauté ewé du Togo, est décédé à l’âge de 86 ans, a-t-on appris lundi 4 mai dans plusieurs localités de la région maritime, où la nouvelle a été annoncée selon la tradition par le tam-tam parlant.

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Aucune communication officielle des autorités administratives ou coutumières n’avait été publiée en fin de journée pour confirmer les circonstances du décès, ni pour préciser le calendrier des funérailles et les modalités de la succession. Le tam-tam parlant, instrument codifié transmettant des messages de village en village, reste utilisé dans plusieurs chefferies traditionnelles ouest-africaines pour porter les nouvelles d’importance protocolaire.

Le défunt portait le titre d’Ewéfiaga, qui désigne le chef suprême du peuple ewé, et siégeait à Notsé, dans la préfecture de Haho, considérée comme le berceau historique de la nation ewé. Le nom dynastique « Agokoli » renvoie à la figure ancienne du roi Agokoli Ier, dont le règne tyrannique à Notsé est associé, dans la tradition orale, à la grande dispersion des Ewé vers leurs territoires actuels au Togo, au Ghana et au Bénin.

Une chefferie aux racines préhistoriques

Selon les traditions orales, les Ewé ont quitté Notsé entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, en perçant le mur d’enceinte du palais d’Agokoli pour fuir sa tyrannie. L’épisode, transmis de génération en génération à travers les célébrations rituelles, structure encore aujourd’hui l’identité ewé et fonde les festivals annuels d’Agbogbozã, qui commémorent la fuite et rassemblent chaque année les communautés ewé des trois pays autour de Notsé.

Le titre d’Ewéfiaga, restauré dans sa forme moderne au XXe siècle, est porté en continuité symbolique avec cette dynastie d’origine. Togbui Agboli Agokoli IV avait été intronisé en succession des précédents porteurs du titre dans la lignée. Il occupait depuis cette charge à dimension culturelle et coutumière, sans pouvoir politique formel, la chefferie traditionnelle togolaise étant encadrée par la loi et reconnue dans son rôle d’auxiliaire de l’administration.

Le peuple ewé est l’une des principales communautés du Togo et du Sud-Est du Ghana, présent également en Volta Region ghanéenne et dans une moindre mesure dans le Sud-Ouest du Bénin. Sa population totale est estimée à plusieurs millions de personnes réparties entre les trois pays, avec une forte continuité linguistique et culturelle malgré le découpage colonial.

Funérailles et succession attendues

Les funérailles d’un Ewéfiaga obéissent à un protocole coutumier strict, qui peut s’étaler sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. La période d’intronisation du successeur, choisi parmi les ayants droit dynastiques selon les règles propres à la chefferie de Notsé, suit une procédure de désignation et de confirmation par le collège des notables.

La disparition de Togbui Agboli Agokoli IV intervient dans un contexte politique togolais marqué par la transition vers un régime parlementaire à la suite de la révision constitutionnelle de 2024, et alors que la chefferie traditionnelle continue d’exercer un rôle d’arbitrage et de cohésion sociale au-delà des seules questions coutumières.