Togo: arrestation de l’ancienne ministre des Armées Marguerite Gnakadé

L’ancienne ministre togolaise des Armées, Marguerite Essossimna Gnakadé, a été interpellée ce mercredi 17 septembre 2025 à son domicile de Tokoin-Solidarité, à Lomé. Des hommes armés et cagoulés ont fait irruption chez elle, défonçant les portes avant de l’emmener vers une destination inconnue, selon des sources concordantes.

Le quartier avait été placé sous haute surveillance dès les premières heures de la matinée, témoins d’une opération musclée menée par les forces de défense et de sécurité. Des riverains évoquent un bouclage total de la zone et une forte présence d’hommes en uniforme, marquant une démonstration de force inhabituelle.

Cette arrestation intervient dans un climat politique tendu, moins de trois semaines après les manifestations du 30 août dernier, initiées par le mouvement M66. Marguerite Gnakadé avait publiquement soutenu ce rassemblement, exhortant les Togolais à « vaincre la peur » et à « occuper les trottoirs » pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé.

Un appel fort, venant de la première femme à avoir dirigé le ministère des Armées. Si aucun motif officiel n’a été communiqué pour justifier son arrestation, des rumeurs circulent.

Des sources proches du pouvoir évoquent un présumé complot impliquant des mercenaires étrangers, des financements européens et des caches d’armes découvertes à Lomé. La manifestation du 30 août serait, selon elles, le paravent d’une tentative de déstabilisation du régime.

Depuis son départ du gouvernement, Marguerite Gnakadé s’était affirmée comme une critique du pouvoir en place. Dans une déclaration le 28 juillet dernier, elle dénonçait « la spirale d’endettement dans laquelle s’enfonce le pays », la qualifiant de « dangereuse pour les générations futures ».