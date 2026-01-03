La suite après la publicité
Tirs entendus à al-Mukalla, sud du Yémen

Des tirs ont retenti samedi 3 janvier au matin à al-Mukalla, capitale de la province d’al-Hadramout dans le sud du Yémen, récemment prise par des séparatistes soutenus par les Émirats arabes unis, a rapporté un journaliste de l’AFP. En décembre, le Conseil de transition du Sud (STC) a conquis de vastes territoires, notamment dans cette région riche en pétrole, entraînant en riposte des frappes meurtrières de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, alliée du gouvernement yéménite.

