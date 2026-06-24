Corinne Masiero : comment elle s’est retrouvée à la rue et faisait des tapins à la sauvette pour de l’argent

Le 23 juin 2026, Corinne Masiero fait l’objet de nombreux débats suite à ses propos sur l’affaire Patrick Bruel, exprimés dans un entretien accordé à Télé Poche. L’actrice a affirmé que certaines accusations portées contre des personnalités pouvaient contribuer à faire avancer la réflexion sur les violences faites aux femmes, déclenchant ainsi une onde de réactions dans le paysage médiatique. Avant d’incarner la célèbre héroïne de la série Capitaine Marleau, Corinne Masiero a connu un parcours de vie extrêmement tumultueux, marqué par la précarité et des épreuves personnelles d’une grande intensité.

Dans cet article, nous retraçons les étapes majeures de sa trajectoire, depuis une jeunesse bouleversée jusqu’à sa renaissance artistique, révélant ainsi les fondements de ses engagements et de sa vision du monde.

Une jeunesse fracassée et des années d’errance

Derrière l’image forte et le franc-parler de Corinne Masiero, se cache une existence marquée par des souffrances profondes. L’actrice n’a jamais cherché à dissimuler son passé, faisant souvent état des difficultés qu’elle a rencontrées afin de sensibiliser sur la précarité et ses conséquences.

Elle a dévoilé publiquement avoir été victime de violences sexuelles dans son enfance, comme elle l’a raconté dans le documentaire Inceste, le dire et l’entendre, diffusé sur France 3 en 2022. Corinne Masiero y revient sur les abus commis par son cousin entre ses 8 et 13 ans. Elle y confie : « Il ne m’a pas pénétrée mais il a pénétré mon âme ». Cette blessure immatérielle a profondément marqué sa vie, et elle a longtemps lutté pour survivre avec ce traumatisme intact.

Progressivement, la jeune femme sombre dans des comportements autodestructeurs. Drogue, errance et perte de repères rythment son quotidien au point qu’elle évoque cette période comme une « manière de ne plus exister ». Son parcours se caractérise par une grande instabilité, oscillant entre des nuits passées à la rue, dans des squats, ou dans des lieux improvisés, sans point d’ancrage durable.

Corinne Masiero s’est exprimée à plusieurs reprises sur cette phase délicate de son existence, notamment dans les médias. Pour survivre, elle confiait avoir recours à divers stratagèmes, parmi lesquels la prostitution informelle, qu’elle décrit avec une brutalité saisissante. Dans une interview au Parisien lors de la promotion du film Les Invisibles, elle expliquait : « Je faisais des tapins à la sauvette quand j’avais besoin d’argent ou juste pour dormir chez quelqu’un ». Elle relatait un quotidien instable, dormant parfois dans des vitrines, des garages, ou en nettoyant des bureaux le jour afin d’avoir un toit temporaire la nuit.

Cette expérience douloureuse lui a également fait prendre conscience de la fragilité de la condition humaine. Corinne Masiero affirme fréquemment que n’importe qui peut basculer dans la précarité à la suite d’un événement grave tel qu’un deuil, une séparation ou une maladie, insistant sur la proximité que chacun peut avoir avec cette réalité.

La découverte du théâtre et la construction d’une nouvelle vie

Alors que son avenir semblait compromis, la rencontre avec le théâtre a constitué un véritable tournant dans la vie de Corinne Masiero. Elle révèle souvent que la pratique du théâtre de rue, avec ses compagnies et ses créations collectives, lui a redonné un sens à son existence. Cette immersion dans le spectacle vivant lui a permis de se reconstruire et de trouver une forme d’appartenance.

Cette renaissance artistique lui ouvre les portes du cinéma. En 2013, son rôle dans le film Louise Wimmer lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice, reconnaissance saluée après des années de précarité extrême. Ce succès marque le début d’une ascension dans le milieu artistique, qui trouve son apogée avec la popularité de la série Capitaine Marleau.

Malgré cette notoriété acquise, Corinne Masiero refuse de renier son passé. Elle aborde avec humour les inconvénients de la célébrité et affirme conserver un mode de vie simple. Installée dans le Pas-de-Calais avec son compagnon, elle partage une maison communautaire avec plusieurs proches, un habitat partagé qui illustre ses convictions sociales fortes et son attachement à la solidarité et au collectif.

Ainsi, Corinne Masiero demeure une figure singulière du paysage audiovisuel français, dont le parcours témoigne d’une résilience exemplaire et d’un engagement profond envers les causes sociales.