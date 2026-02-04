Thomas Sotto a cru qu’il allait mourir après sa chute à vélo

Thomas Sotto, animateur de la matinale de RTL, a été hospitalisé après une lourde chute à vélo à Paris le vendredi 30 janvier : diagnostic médical, une double fracture tibia–péroné. L’accident, attribué à un nid-de-poule, entraîne son retrait temporaire de l’antenne et une convalescence de plusieurs semaines, tandis que le journaliste appelle les candidats aux municipales à s’engager sur la sécurité des voies parisiennes.

Aux commandes de la matinale de RTL depuis 2024, Thomas Sotto, 52 ans, connaît bien la station pour y avoir animé auparavant RTL Soir (2019–2021). Ce cycliste régulier se serait brutalement retrouvé au sol en circulant dans Paris, selon les éléments rapportés. Transporté aux urgences de l’hôpital européen Georges-Pompidou, il a été pris en charge puis informé par les médecins qu’il souffrait d’une fracture de la jambe.

Le journaliste a précisé le type de lésion en évoquant une « double fracture de footballeur », précisant que le tibia et le péroné étaient atteints. Sa prise en charge prévoit notamment un surélevement de la jambe pendant environ six semaines et l’administration de morphine pour soulager la douleur. En conséquence, il a été contraint de s’absenter des émissions matinales ; Olivier Boy a assuré la relève pour préparer la matinale pendant sa convalescence.

Thomas Sotto hospitalisé : il lance un appel aux candidats à la mairie de Paris

Dans un entretien accordé à la presse, Thomas Sotto a décrit son état et détaillé l’accident : « C’est un petit peu douloureux, on ne va pas se raconter d’histoire […] J’ai fait une double fracture de footballeur à l’ancienne, vous savez, quand les tacles étaient sévères : tibia-péroné. » Il a expliqué que la jambe devait rester surélevée et a évoqué le recours aux antalgiques puissants pour gérer la douleur.

Le journaliste a raconté avoir reçu de nombreux messages et visites après son hospitalisation. Il s’est dit touché par les marques de soutien venues de son milieu professionnel, notamment de collaborateurs de RTL et de France Télévisions, et a cité la visite d’amis et confrères comme Nikos Aliagas. Il a également raconté avoir cru, dans un premier instant, être gravement atteint, ce qui a renforcé l’importance des messages de soutien reçus.

Au-delà de son état de santé, Thomas Sotto a profité de cet épisode pour lancer un appel précis aux candidats qui se présentent à la mairie de Paris lors des scrutins des 15 et 22 mars : il leur demande de s’engager dans leurs programmes à « boucher ces trous ou pour remettre les pavés », soulignant que la réfection des chaussées peut prévenir des accidents graves. Dans ses propos, il a rappelé que sa blessure, bien que sérieuse, reste réparable : « Quand on tombe, on ne sait pas comment on tombe. Moi, j’ai eu de la chance. C’est de l’os cassé, c’est de la porcelaine, ça se recolle. Ce n’est pas toujours le cas. »