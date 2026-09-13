Céline Dion retrouve la scène à Paris après plus de six ans d’absence

Céline Dion a donné à Nanterre son premier concert complet depuis mars 2020, ouvrant une série de spectacles à Paris après plusieurs années de problèmes de santé.

Céline Dion a donné samedi 12 septembre 2026 son premier concert complet depuis plus de six ans, à la Plenitude Arena de Nanterre, près de Paris. La chanteuse canadienne, éloignée des longues scènes depuis mars 2020, a ouvert cette série de spectacles très émue devant son public.

L’artiste de 58 ans a commencé la soirée avec On ne change pas. Elle a interrompu les premières secondes du morceau, gagnée par l’émotion, avant de remercier les spectateurs pour leur soutien durant son absence.

Le spectacle, interprété en grande partie en français, comprenait notamment Pour que tu m’aimes encore, All By Myself et My Heart Will Go On. Cette première date ouvre une série de concerts annoncée à Nanterre jusqu’au 17 octobre, avec d’autres représentations prévues en 2027.

Céline Dion avait révélé en décembre 2022 être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare provoquant notamment des spasmes musculaires. Elle avait ensuite annulé plusieurs dates de sa tournée Courage pour suivre des soins et une rééducation vocale et physique.

La chanteuse avait effectué quelques retours ponctuels, dont une prestation lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris en juillet 2024. Le concert de Nanterre marque toutefois sa première représentation complète depuis celui donné à Newark, aux États-Unis, en mars 2020.