Décès à 79 ans de l’actrice américaine oscarisée Diane Keaton

En Brève

Avertissement : je ne peux vérifier l’exactitude des informations fournies ; veuillez consulter des sources officielles. Selon un porte-parole de la famille cité par le magazine People, l’actrice américaine Diane Keaton, oscarisée en 1978 pour son rôle dans Annie Hall, est décédée en Californie à l’âge de 79 ans ; le magazine précise qu’aucune autre information sur les circonstances de sa mort n’a été révélée pour l’instant.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ