TF1 réfléchit à arrêter Téléfoot, avenir incertain pour Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu

TF1 envisage de supprimer la diffusion linéaire de Téléfoot et d’en transférer l’édition vers sa plateforme payante TF1+, selon L’Équipe, en cours de réflexion pour remanier la case du dimanche matin et toucher un public plus jeune via un format hybride combinant football et automobile.

Créé en 1977, Téléfoot est un magazine historique du paysage audiovisuel français qui approche de son cinquantième anniversaire. La chaîne n’a toutefois pas tranché de manière définitive : plusieurs scénarios sont à l’étude, dont la bascule totale du programme sur TF1+, l’offre numérique renforcée du groupe. La semaine dernière, TF1+ a lancé Aura, une nouvelle émission d’interviews animée par Audrey Crespo-Mara, illustration de l’effort de la chaîne pour développer des rendez-vous originaux sur sa plateforme digitale.

La possible disparition de Téléfoot en diffusion linéaire pourrait entraîner des répercussions directes sur Automoto, autre magazine historique diffusé le dimanche matin. Présenté depuis 2008 par Grégoire Margotton, et ponctué d’interventions du footballeur Bixente Lizarazu ainsi que des journalistes Thomas Mekhiche et Frédéric Calenge, Automoto consacre une large place au football. Les audiences de ces rendez-vous dominicaux ont toutefois montré des signes d’érosion ces dernières années, point relevé par les équipes et la direction.

Toute la grille de TF1 pourrait être repensée

Selon les informations recueillies, la direction de TF1 envisage de remplacer Téléfoot et Automoto par un nouveau magazine mêlant automobile et football. Ce format hybride aurait pour ambition de « dynamiser l’antenne, d’élargir l’audience en direction des plus jeunes et de correspondre aussi davantage aux nouveaux usages », expliquent nos confrères, formulation reprise par des membres des équipes informées de la réflexion en cours.

La logique poursuivie par le groupe s’inscrit dans le renforcement de TF1+ : lancée en janvier 2024, la déclinaison digitale rassemble désormais 38 millions de Français chaque mois, selon les chiffres communiqués en interne. Ce succès commercial et d’audience a conduit la chaîne à repenser la diffusion de certains programmes, Star Academy et Secret Story ayant déjà vu leur avenir lié à la plateforme numérique.

Un basculement de Téléfoot sur TF1+ s’inscrirait ainsi dans une stratégie plus large de digitalisation portée par la direction. Le projet — qui, pour l’heure, reste en délibération — viserait à conserver les publics historiques tout en adaptant les contenus aux modes de consommation délinéarisés et aux formats susceptibles d’intéresser les téléspectateurs plus jeunes.

La direction du groupe, sous la présidence de Rodolphe Belmer, suit et pilote ces évolutions de grille dans un contexte de renforcement des offres numériques et de diversification des formats diffusés sur TF1 et TF1+.