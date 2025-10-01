Tems devient l’artiste féminine africaine la plus vendue aux États-Unis

Avec « Wait For U », sa collaboration avec Future et Drake, la chanteuse nigériane Tems franchit un cap historique et s’impose comme l’artiste féminine africaine la plus vendue sur le marché américain.

La chanteuse nigériane Temilade Openiyi, alias Tems, vient de signer un exploit historique en devenant la première artiste africaine à écouler plus de 10 millions d’exemplaires d’un single aux États-Unis.

Son titre collaboratif « Wait For U », enregistré avec Future et Drake, a franchi ce cap symbolique selon la plateforme spécialisée Chart Data, rendant le morceau éligible à une certification Diamond de la RIAA. Tems devient ainsi le deuxième artiste africain à atteindre ce niveau après Wizkid et son succès mondial « One Dance » aux côtés de Drake.

Déjà couronnée de multiples certifications Platine et Or pour des titres comme « Essence », « Free Mind » ou encore « Me & U », Tems s’impose désormais comme l’artiste féminine africaine la plus vendue aux États-Unis.

