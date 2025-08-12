Tchad : le vice-président des Transformateurs Sitak Yombatina quitte le parti

Le vice-président des Transformateurs, Sitak Yombatina, a annoncé mardi soir 12 août 2025 sa démission du parti d’opposition pour se consacrer à ses activités de recherche, d’enseignement et de consultance, indiquant sur Facebook qu’il continuerait à défendre les droits humains et les libertés fondamentales. Après six ans d’engagement autour des principes d’égalité, de justice, de dignité et de vérité, il a précisé avoir pris cette décision en toute conscience et indépendance, après une analyse du travail accompli. Sa démission survient dans la foulée de la lourde condamnation du leader du parti, Succès Masra, à 20 ans de prison. Le parti Les Transformateurs a publié sur Facebook qu’il « prend acte » de cette décision et remercie Sitak Yombatina pour sa contribution à la lutte.