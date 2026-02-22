Tayc intégré à la troupe des Enfoirés l’an prochain

Les Enfoirés font leur retour ce vendredi 28 février sur TF1 avec La Ballade des Enfoirés, concert caritatif au profit des Restos du cœur, et la troupe prépare déjà la saison suivante : le chanteur Tayc a annoncé qu’il souhaitait intégrer la formation et les producteurs lui ont d’ores et déjà fait une place pour 2027.

Pour l’édition 2026, la cinquantaine d’artistes réunis interpréteront 32 chansons, parmi lesquelles Tout se casse et L’île aux trésors, respectivement signées Santa et Gaëtan Roussel. La liste des participants mélange historiques et nouvelles têtes : la violoniste Esther Abrami, le footballeur Ousmane Dembélé, les vidéastes Tibo In Shape, McFly et Carlito, ainsi que l’humoriste Jarry et les chanteuses Helena, Marine et Styleto. Parmi les fidèles, Patrick Bruel, recordman du nombre de participations, et Zazie figurent au casting. De leur côté, Alain Chamfort et François-Xavier Demaison, arrivés l’an dernier, seront également présents.

Cette 36e édition marque aussi quelques retours et absences remarqués : l’actrice Isabelle Nanty remonte sur scène quatre mois après un grave accident de la route, tandis que Pierre Garnier et Mimie Mathy manqueront à l’appel, cette dernière souffrant de problèmes de dos, selon les informations diffusées.

Confirmation et calendrier : Tayc annoncé pour la troupe 2027

Interrogé par Télé-Loisirs, Tayc a déclaré vouloir rejoindre les Enfoirés et a qualifié cette possibilité d’« honneur », ajoutant que cela représenterait « une consécration » dans sa carrière. Le chanteur, qui fait ses débuts comme coach de The Voice aux côtés de Lara Fabian, Amel Bent et Florent Pagny le week-end suivant, a précisé qu’il n’avait pas encore reçu d’appel officiel au moment de l’entretien.

Les producteurs semblent toutefois avoir anticipé sa candidature. Mathieu Vergne et Anne Marcassus, à la tête de l’organisation, ont déjà engagé des échanges pour la saison suivante. Au micro de RMC, Anne Marcassus, patronne de la société de production DMLSTV, a confirmé avoir contacté Tayc en lui envoyant les dates à verrouiller pour participer à la 37e édition : « Je lui ai déjà envoyé des dates pour l’année prochaine. C’est formidable qu’un artiste comme Tayc veuille rejoindre la troupe. Merci, merci Tayc ».

Le calendrier transmis par la production vise à permettre l’intégration du chanteur au casting de l’édition 2027, selon ces échanges entre l’artiste et les responsables de la troupe.