Tammy Abraham signe définitivement à Beşiktaş

Beşiktaş a officialisé ce lundi l’activation de la clause de transfert définitif concernant l’attaquant anglais Tammy Abraham, confirmant ainsi la transformation du prêt en transfert permanent depuis l’AS Roma et l’engagement d’un paiement de 13 millions d’euros au club italien; l’attaquant de 28 ans, arrivé à l’été 2025, affiche 13 buts en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Dans un communiqué publié lundi, Beşiktaş Futbol précise que « toutes les conditions prévues dans le contrat de transfert du joueur professionnel Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham ont été remplies ». Le club turc indique par cet acte contractuel que la clause d’achat intégrée à l’accord initial avec l’AS Roma a été déclenchée et qu’il procédera au versement de 13 millions d’euros pour finaliser le transfert.

Tammy Abraham, prêté à Beşiktaş à l’été 2025 en provenance de l’AS Roma, s’est rapidement imposé dans le dispositif offensif stambouliote. L’international anglais, âgé de 28 ans, a inscrit 13 réalisations en 26 apparitions toutes compétitions confondues sur la période mentionnée, des statistiques mises en avant par le club dans la justification de l’exercice anticipé de la clause d’achat, initialement prévu pour la fin de saison.

Modalités financières et suite du dossier

Le communiqué de Beşiktaş confirme que le paiement de 13 millions d’euros doit être effectué à l’AS Roma conformément aux termes du contrat. L’activation anticipée de la clause, plus tôt que la échéance initialement prévue, est explicitement mentionnée par le club comme la conséquence du respect de l’ensemble des conditions contractuelles stipulées dans l’accord de prêt.

Par ailleurs, selon plusieurs sources proches du dossier, le club turc envisagerait une revente rapide de l’attaquant. Plusieurs de ces sources rapportent l’existence d’un accord verbal avec Aston Villa, portant sur une transaction comprise entre 18 et 21 millions d’euros. Cette manœuvre, telle que décrite par ces sources, permettrait à Beşiktaş de solder l’obligation de paiement envers l’AS Roma et de dégager une plus-value immédiate si la revente se confirmée dans les montants évoqués.

Le caractère verbal de l’accord rapporté avec Aston Villa est précisé par les sources citées, qui n’indiquent pas de signature formelle à ce stade. Beşiktaş a, dans son communiqué, limité son annonce à l’activation de la clause et au paiement à effectuer à l’AS Roma, sans détailler d’éventuelles transactions ultérieures ni préciser d’échéances précises pour des négociations futures.