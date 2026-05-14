Chine : Donald Trump demandera à Xi Jinping d’ouvrir le pays aux entreprises américaines

Le 13 mai 2026, à la veille d’un déplacement à Pékin, Donald Trump a annoncé qu’il demanderait au président chinois Xi Jinping d’élargir l’accès du marché chinois aux entreprises américaines lors de leurs entretiens programmés les 14 et 15 mai.

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Dans un post diffusé sur ses réseaux sociaux, M. Trump a précisé qu’il solliciterait de M. Xi une plus grande ouverture afin que les responsables et hommes d’affaires américains qui l’accompagnent puissent mettre en œuvre leur expertise et participer, selon lui, au développement économique de la République populaire de Chine.

La visite est effectuée en compagnie d’une délégation d’industriels et de dirigeants d’entreprises américains dont la mission affichée est d’explorer des opportunités commerciales et d’améliorer les conditions d’accès pour les investissements et les partenariats bilatéraux.

Ces déclarations ont été rapportées par l’Agence France-Presse, qui suit le calendrier et les préparatifs entourant la rencontre entre les deux chefs d’État.

Enjeux économiques de la rencontre

Les entretiens entre Washington et Pékin devraient, selon les observateurs, porter sur des questions liées à l’ouverture des marchés, aux règles applicables aux sociétés étrangères et aux moyens de faciliter la coopération commerciale — des sujets au cœur des attentes exprimées par la délégation américaine.