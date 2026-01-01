La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Taïwan : Pékin accuse le président Lai d’avoir menti au Nouvel An

Le 1er janvier 2026, Pékin a dénoncé les propos qu’il qualifie de « mensonges » du président taïwanais Lai Ching‑te, lequel s’était engagé à défendre la souveraineté de l’île après un déploiement d’engins militaires lors de manœuvres chinoises en début de semaine, rapporte un média d’État cité par l’AFP. Chen Binhua, porte‑parole du Bureau des affaires taïwanaises de la République populaire de Chine, a estimé que l’allocution du Nouvel An était « remplie de mensonges et de bêtises, d’hostilité et de malveillance » et a accusé M. Lai d’avoir « incité à la confrontation » entre les deux rives du détroit de Taïwan, selon l’agence Chine nouvelle.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
66 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant