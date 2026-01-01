Accueil En Brève Taïwan : Pékin accuse le président Lai d’avoir menti au Nouvel An

Le 1er janvier 2026, Pékin a dénoncé les propos qu’il qualifie de « mensonges » du président taïwanais Lai Ching‑te, lequel s’était engagé à défendre la souveraineté de l’île après un déploiement d’engins militaires lors de manœuvres chinoises en début de semaine, rapporte un média d’État cité par l’AFP. Chen Binhua, porte‑parole du Bureau des affaires taïwanaises de la République populaire de Chine, a estimé que l’allocution du Nouvel An était « remplie de mensonges et de bêtises, d’hostilité et de malveillance » et a accusé M. Lai d’avoir « incité à la confrontation » entre les deux rives du détroit de Taïwan, selon l’agence Chine nouvelle.