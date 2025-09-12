Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

Le ministère de la Défense taïwanais projette de solliciter un budget exceptionnel pouvant atteindre 28 milliards d’euros, un montant record destiné à renforcer les défenses de l’île en cas d’attaque de la Chine, a indiqué à l’AFP le parlementaire en charge de ces dossiers, Wang Ting-yu. Selon lui, le ministère prépare un plan pluriannuel sur sept ans, distinct du budget annuel, dont l’enveloppe devrait se situer entre 800 et 1 000 milliards de dollars taïwanais (22 à 28 milliards d’euros). Wang Ting-yu, membre du parti présidentiel, siège à la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense nationale.