PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

Népal: Sushila Karki, ex-cheffe de la Cour suprême, bientôt Première ministre

Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Salariés sud-coréens arrêtés aux États-Unis de retour en Corée du Sud

Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

La Russie affirme avoir abattu 221 drones ukrainiens cette nuit

VOIR TOUS LES FLASHS

Le ministère de la Défense taïwanais projette de solliciter un budget exceptionnel pouvant atteindre 28 milliards d’euros, un montant record destiné à renforcer les défenses de l’île en cas d’attaque de la Chine, a indiqué à l’AFP le parlementaire en charge de ces dossiers, Wang Ting-yu. Selon lui, le ministère prépare un plan pluriannuel sur sept ans, distinct du budget annuel, dont l’enveloppe devrait se situer entre 800 et 1 000 milliards de dollars taïwanais (22 à 28 milliards d’euros). Wang Ting-yu, membre du parti présidentiel, siège à la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense nationale.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!