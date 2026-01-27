Tadjidine Mmadi prolonge son contrat à l’OM

L’Olympique de Marseille a officialisé, lundi, la prolongation du contrat de l’attaquant Tadjidine Mmadi, désormais lié au club jusqu’en 2029. Âgé de 18 ans et formé au centre de formation phocéen après son arrivée en 2021, Mmadi a inscrit son premier but avec l’équipe professionnelle en Coupe de France et compte à ce jour deux entrées en jeu en Ligue 1 ainsi qu’une apparition en Ligue des champions, selon le club.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La direction de l’OM a diffusé un entretien vidéo dans lequel le jeune joueur revient sur cet engagement contractuel de longue durée. Le club précise que la signature a été officialisée lundi ; la communication officielle met en avant l’issue favorable pour le club et le joueur.

Dans la vidéo diffusée par l’Olympique de Marseille, Mmadi s’est exprimé sur ses sentiments après la signature : « Aujourd’hui, je prolonge à l’Olympique de Marseille. Honnêtement très fier et pourquoi pas marquer mon premier but au Stade Vélodrome. »

Les éléments fournis par le joueur et le club

Le joueur, issu du centre de formation de l’OM après son intégration en 2021, a rappelé dans l’entretien avoir « travaillé dur » pour parvenir à ce nouvel engagement. Mmadi a déclaré : « Très content de poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille pour un an de plus. J’ai travaillé dur pour cela et cela récompense toutes mes années passées au club. (…) cela prouve que le club compte sur moi. À moi d’être reconnaissant et de rendre la confiance. »

L’OM met en avant la progression du jeune attaquant, qui a franchi les étapes du centre de formation vers l’équipe professionnelle. Le club souligne, via sa communication officielle, la volonté d’assurer la stabilité du groupe et de sécuriser les perspectives de ses jeunes joueurs formés en interne.

Sur le plan sportif, Mmadi a inscrit son premier but en compétition officielle avec l’équipe professionnelle lors d’un match de Coupe de France, un fait relevé par le club dans son communiqué vidéo. En championnat, il totalise deux entrées en jeu en Ligue 1, et il a également été utilisé lors d’une rencontre de Ligue des champions, précisent les éléments de la communication marseillaise.

Le renouvellement de contrat jusqu’en 2029, tel que publié par l’Olympique de Marseille, prolonge la relation professionnelle entre le club et le joueur formé au centre de formation depuis 2021. Le club a rendu publique la vidéo d’entretien dans laquelle Mmadi expose son ressenti et ses ambitions immédiates, notamment l’idée de marquer son premier but au Stade Vélodrome.

Les déclarations de Tadjidine Mmadi et les informations fournies par l’Olympique de Marseille recensent ainsi les points suivants : arrivée au centre de formation en 2021, progression vers l’équipe professionnelle, premier but inscrit en Coupe de France, deux entrées en Ligue 1, une apparition en Ligue des champions et une prolongation de contrat jusqu’en 2029.