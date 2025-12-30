Accueil En Brève Syrie : couvre-feu dans une ville côtière après des violences contre les Alaouites

Les autorités syriennes ont instauré mardi 30 décembre un couvre-feu à Lattaquié, au lendemain de nouvelles violences visant des quartiers à majorité alaouite, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. «Un couvre-feu va entrer en vigueur à compter de mardi 17h (14h TU) jusqu’à mercredi 6h (3h TU)», précise le texte. Des habitants ont rapporté à l’AFP que des individus avaient attaqué lundi des secteurs alaouites de cette ville côtière de l’ouest, endommageant des véhicules et vandalisant des commerces. Ces incidents surviennent après des manifestations de la communauté alaouite à Lattaquié au cours desquelles trois personnes ont été tuées, dont un membre des forces de sécurité, selon les autorités.