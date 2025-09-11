Stéphane Mallat, lauréat de la médaille d’or 2025 du CNRS

La médaille d’or 2025 du CNRS, l’une des plus prestigieuses distinctions scientifiques françaises, a été attribuée jeudi 11 septembre au mathématicien Stéphane Mallat pour ses travaux sur le stockage des données, qui font de lui un acteur majeur de l’intelligence artificielle. Professeur au Collège de France et membre du département d’informatique de l’École normale supérieure (ENS), âgé de 62 ans, il se consacre actuellement à la modélisation mathématique des réseaux de neurones afin d’en expliciter les fondements. Le CNRS rappelle qu’il est un spécialiste mondialement reconnu pour ses travaux sur les ondelettes, une méthode permettant de stocker des données avec peu de mémoire et de les analyser efficacement, précise le communiqué repris par l’AFP.