SPL: « Ronaldo ne possède aucune part dans notre club », Abdullah Al-Majed, président d’Al Nassr

Le président d’Al-Nassr, Abdullah Al-Majed, a tenu à lever toute ambiguïté autour du statut de Cristiano Ronaldo au sein du club saoudien, assurant que la star portugaise ne détient aucune part du capital. Arrivé en Arabie saoudite en janvier 2023 après son départ de Manchester United, le quintuple Ballon d’Or a été l’un des principaux catalyseurs de l’essor médiatique de la Saudi Pro League. Dans son sillage, plusieurs figures majeures du football mondial, dont Neymar Jr., Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté, ont rejoint le championnat, contribuant à renforcer son attractivité.

Dans une interview relayée par Sportskeeda, Abdullah Al-Majed a salué l’influence considérable de Ronaldo, bien au-delà du terrain. « Il a contribué à convaincre beaucoup de joueurs », a-t-il souligné, avant de clarifier sans détour : « Ronaldo ne possède aucune part dans le club, et cela le concerne autant lui que les propriétaires. » Sur le plan sportif, Cristiano Ronaldo continue d’afficher des statistiques impressionnantes sous le maillot d’Al-Nassr, avec 110 buts et 22 passes décisives en 126 rencontres toutes compétitions confondues.



