Pascal Praud : son chroniqueur Jacques Vendroux révèle en direct son cancer depuis six mois

En direct sur le plateau de L’Heure des Pros diffusée sur CNews, le journaliste sportif emblématique Jacques Vendroux a révélé qu’il lutte depuis plusieurs mois contre un cancer. À 78 ans, ce visage familier du journalisme sportif français, présent dans les médias depuis plus d’un demi-siècle, s’est exprimé avec sobriété et franchise sur sa maladie, dévoilant une facette intime de sa vie jusqu’alors tenue discrète. Son annonce, intervenue ce mardi 12 mai 2026, a surpris autant qu’elle a ému les téléspectateurs et ses confrères présents sur le plateau, marquant un moment fort et rare de transparence.

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Jacques Vendroux s’était fait discret ces dernières semaines, notamment en s’absentant de sa chronique hebdomadaire Vendredi Vendroux sur CNews. Cette absence a suscité des questions de la part de Pascal Praud, animateur de l’émission et ami de longue date du journaliste. Sous la pression d’interrogations sur son état de santé, Vendroux a choisi de lever le voile sur son traitement contre un cancer, mettant ainsi fin aux rumeurs qui circulaient dans le milieu professionnel. Le journaliste a expliqué qu’il n’avait pas initialement prévu de faire cette révélation, mais face aux spéculations, il a estimé indispensable d’apporter des précisions claires.

Avec un calme remarquable, il a rappelé les réalités du combat contre cette maladie : « Ça arrive, il ne faut pas avoir peur. C’est une maladie effectivement qui est grave, mais c’est une maladie qui se soigne. On a des médecins formidables qui s’occupent de vous d’une manière merveilleuse. » Par cette déclaration, il témoigne d’une force morale soutenue par une prise en charge médicale rassurante, et d’une volonté de ne pas dramatiser sa situation, tout en montrant la gravité de la maladie.

Une révélation empreinte d’expérience et d’une résilience éprouvée

Durant son intervention, Jacques Vendroux a ancré ce combat personnel dans le contexte plus large de sa vie professionnelle et personnelle. Animateur et chroniqueur reconnu, il a évoqué les nombreux épisodes marquants qu’il a couverts au fil des décennies, rappelant les tragédies sportives et les victoires, qui ont forgé sa carrière. Par exemple, il a mentionné la catastrophe de Furiani en 1992, un drame qui a profondément marqué le monde du football français, ainsi que les souvenirs liés à ses idoles d’enfance, Thierry Roland et Gordon Banks, symboles d’une passion de toujours pour le sport.

Jacques Vendroux a également partagé son rapport à l’adversité, rappelant qu’il a déjà traversé des épreuves importantes. « J’ai été un enfant gâté de la vie. J’ai eu des accidents. Je m’en suis toujours sorti. Et je peux vous dire que là, je vais aussi m’en sortir. Sans problème », a-t-il affirmé avec détermination. Ces mots traduisent une confiance profonde dans sa capacité à surmonter cette nouvelle épreuve, en s’appuyant sur une longue expérience de vie ponctuée de défis surmontés.

Cette prise de parole publique est également l’expression d’une relation d’amitié et de respect mutuel entre Jacques Vendroux et Pascal Praud, dont la complicité était palpable sur le plateau. Pascal Praud a salué la force et le courage de son chroniqueur, témoignant d’une émotion sincère face à cette confidence. Ce moment d’échange a renforcé l’image d’un homme droit et serein, fidèle à lui-même malgré les épreuves.

À travers cette déclaration, Jacques Vendroux a offert au public une vue d’ensemble sur sa réalité actuelle, privilégiant la sincérité et la transparence. Si le journaliste continue sa carrière radiophonique notamment à Europe 1, sa révélation rappelle le poids des épreuves personnelles, même pour les figures publiques les plus familières. Sa présence ce jour-là sur le plateau de CNews symbolise une volonté intacte de rester actif et engagé dans son métier, malgré la maladie qui l’affecte depuis plusieurs mois.