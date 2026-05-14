Baastian contraint de s’absenter de la tournée sur ordre du médecin

Bastiaan, ancien candidat de Star Academy, a annoncé ce mercredi 13 mai qu’il ne monterait pas sur la scène de Genève prévue dans le cadre de la tournée des anciens académiciens, en raison d’une blessure qui l’oblige à interrompre temporairement ses prestations sur avis médical. La décision, prise quelques heures avant le concert, a été rendue publique via les réseaux sociaux et suscite la déception des spectateurs, alors que la tournée poursuit ses dates en France et en Suisse depuis la fin de l’émission.

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Dans une story publiée sur Instagram, le chanteur a expliqué qu’un arrêt immédiat était nécessaire afin d’éviter toute aggravation de sa blessure. Il a précisé que « la médecin » lui avait expressément recommandé de ne pas performer pour préserver sa santé. Bastiaan a ajouté un mot d’excuse à son public, écrivant notamment : « Désolé si certains sont déçus, je le suis encore plus croyez-moi ». Il a par ailleurs tenu à rassurer en indiquant qu’« il n’y a rien de grave ».

L’annonce intervient alors que la troupe devait se produire à Genève, une date soulignée dans les messages diffusés car elle coïncidait avec un retour au pays pour la chanteuse Léa, marquée récemment par le décès de sa grand-mère. À quelques heures du spectacle, l’absence de Bastiaan a modifié la composition de la prestation prévue.

Une tournée intense depuis la sortie du château

La tournée des anciens élèves de Star Academy a été lancée le 27 février à Reims, quelques jours après la sortie du château de Dammarie‑les‑Lys. Les artistes concernés ont enchaîné répétitions et concerts dans un calendrier serré, alternant déplacements, interviews et représentations publiques sur plusieurs semaines.

Selon les éléments partagés depuis le démarrage de la tournée, le rythme des spectacles est soutenu et demande une adaptation rapide pour des artistes encore peu rodés aux contraintes d’une tournée. Les premiers concerts ont été marqués par des difficultés techniques ponctuelles et des moments de stress, mais la mise en place progressive de repères scéniques a contribué à renforcer la cohésion du groupe sur scène.

Bastiaan est présenté par de nombreux observateurs et fans comme l’un des éléments fédérateurs de cette promotion. Son absence à Genève a donc été signalée avec une attention particulière par les abonnés et la presse spécialisée, qui ont relayé son message et les consignes médicales reçues.

La décision de ne pas performer s’appuie sur un avis médical communiqué au chanteur et relayé publiquement. Les organisateurs de la tournée et les membres de la troupe ont ajusté la prestation du soir en tenant compte de cette contrainte de dernière minute.

Le message de Bastiaan à son public précise son souhait de ne pas aggraver sa blessure et son intention de se conformer aux recommandations de repos formulées par le corps médical.