OM : à peine arrivé, Habib Beye déjà sur la sellette

Habib Beye, entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis le 19 février 2026, a été proposé par ses agents à l’AS Monaco, selon les informations du journal La Provence. Cette démarche vise à anticiper un départ probable cet été du Sénégalais, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, mais dont les résultats mitigés depuis sa prise de fonctions remettent en question son avenir sur le banc de la Commanderie. Ses agents auraient également approché le Paris FC, promu cette saison en Ligue 1 mais en difficulté, selon Foot Mercato.

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Habib Beye avait pris la succession de l’Italien Roberto De Zerbi à l’OM après son licenciement du Stade Rennais le 8 février 2026, lui-même survenu à la suite de trois défaites consécutives. L’OM lui avait accordé un contrat de dix-huit mois, mais ses débuts en Provence sont décrits comme « compliqués ». À Monaco, l’entraîneur actuel Sébastien Pocognoli, dont la situation n’est pas définitivement tranchée pour la saison prochaine, est le technicien que Beye pourrait remplacer si ce dernier quitte le Rocher.

Du côté du Paris FC, Antoine Kombouaré avait été nommé en février 2026 pour terminer la saison, avec une option pour une année supplémentaire. Des liens entre l’agence d’Habib Beye, Classico, et des proches de la famille Arnault, investie dans le projet Paris FC, auraient facilité cette approche, selon Santi Aouna. Les dirigeants du club parisien n’ont formulé aucun commentaire officiel sur ces informations au moment de la rédaction.

Un entraîneur sur un siège éjectable

Habib Beye avait accepté le défi marseillais en déclarant : « Je suis prêt, je ne ferme pas la porte à un club comme ça ». Le Stade Rennais, qu’il avait quitté après une série de défaites, a retrouvé des résultats positifs depuis l’arrivée de son successeur, Franck Haise.