Eddy Mitchell enterré en plateau par une invitée de Laurence Boccolini

Le mardi 19 mai, Laurence Boccolini fera son grand retour à la télévision en prenant les commandes d’un nouveau jeu musical, On connaît la chanson, diffusé sur W9 à 21h15. Ce programme marquera le début d’une nouvelle aventure pour l’animatrice, absente du petit écran depuis près de six mois, après son départ inattendu de France Télévisions, où elle était notamment aux commandes des émissions Les Enfants de la Télé et Mot de Passe. Ce premier numéro se veut une plongée nostalgique dans les années 1990, époque emblématique qui a marqué la scène musicale et la mémoire collective. Douze personnalités du monde du spectacle et des médias seront invitées à participer à ce rendez-vous inédit, autour des tubes de cette décennie.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Son départ de France Télévisions avait été perçu comme brutal après que Laurence Boccolini eut été retirée du plateau des Enfants de la Télé, puis privée de Mot de Passe. Cette mise à l’écart a suscité beaucoup d’émotions chez la présentatrice, qui a toutefois rapidement su rebondir en lançant un podcast intitulé Sillage, les parfums d’une vie, mêlant confidences et découvertes autour du parfum. Ce retour à l’audio, bien qu’apprécié, n’a pas complètement comblé ses aspirations à poursuivre une carrière télévisuelle. C’est dans ce contexte que Cyril Hanouna, animateur et producteur reconnu, a décidé de lui offrir une nouvelle opportunité en la recrutant sur W9 pour reprendre le flambeau d’un divertissement musical.

Le jeu On connaît la chanson rappelle un format populaire qu’elle avait déjà animé il y a une dizaine d’années sur TF1 avec Le Grand Blind Test. Cette mécanique de jeu consiste à retrouver des titres et des interprètes, avec des défis et des jeux autour des chansons. Pour incarner cette saison centrée sur les années 90, Laurence Boccolini accueillera douze invités, dont des figures bien connues du paysage médiatique et artistique : l’ancienne Miss France Malika Ménard, l’acteur et chanteur Gwendal Marimoutou, les chanteurs Keen’V et Ève Angeli, le compositeur et interprète Bernard Minet, ainsi que quelques chroniqueurs issus de l’émission Tout beau, tout neuf animée par Cyril Hanouna, tels que Jordan Deluxe, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc ou encore Nawarra.

Un extrait révélateur d’un moment cocasse en plateau

W9 a récemment partagé via ses réseaux sociaux un premier extrait de cette émission qui s’annonce placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. Dans ce passage, les invités se sont prêtés à un segment intitulé Au ciel ou toujours en forme ? au cours duquel Laurence Boccolini a lancé la chanson Rio Grande d’Eddy Mitchell. C’est alors que Nawarra, chroniqueuse de Tout beau, tout neuf, a répondu spontanément « Au ciel ! », faisant naître un mélange de rires et de gêne parmi les participants en plateau. La présentatrice a aussitôt précisé que l’artiste en question est en réalité « toujours en pleine forme ».

La chroniqueuse s’est ensuite montrée encore plus confuse, avouant ne pas reconnaître facilement Eddy Mitchell malgré une connaissance vague, tout en identifiant correctement d’autres artistes iconiques évoqués durant l’émission, comme Whitney Houston et Étienne Daho. En revanche, elle a buté sur l’identité de Prince, décrivant ironiquement la photo montrée comme « ancienne » sans parvenir à le nommer. Cette séquence montre à la fois l’aspect ludique de l’émission et les échanges spontanés entre les invités sous la direction de Laurence Boccolini.