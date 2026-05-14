Slimane : la villa au Maroc où il a célébré la naissance de sa fille Esmeralda après les épreuves de santé

Le 14 mai 2026, Slimane remonte sur scène à la Salle Pleyel, à Paris, un retour très attendu alors que l’artiste de 36 ans traverse depuis l’automne 2024 une période judiciaire et médiatique délicate, marquée par des plaintes et une condamnation pour harcèlement moral.

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Une plainte pour harcèlement sexuel déposée par un technicien du spectacle a entraîné l’ouverture d’une enquête par le parquet de Saint-Étienne. D’autres témoignages et accusations ont émergé par la suite. En septembre 2025, Slimane a été condamné à une amende de 10 000 euros pour harcèlement moral. Par ailleurs, une seconde plainte pour agression sexuelle et tentative d’agression sexuelle a été classée sans suite, procédure signifiant qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’issue de l’instruction.

Durant cette période, le chanteur a passé beaucoup de temps loin de Paris, dans une villa située près de Marrakech, au Maroc, où il partage sa vie entre la France et cette résidence devenue son lieu de recul. C’est également dans cet environnement que sa fille, Esmeralda, est née prématurément le 2 janvier 2022.

Un refuge marocain entre vie privée et images publiques

Installé au Maroc depuis 2020, après un premier confinement difficile en région parisienne, Slimane a fait construire une résidence aux influences orientales et contemporaines dans l’un des quartiers prisés de Marrakech. La propriété est décrite comme un espace fermé par de hauts murs blancs, doté de grandes baies vitrées donnant sur des jardins, d’une piscine et de salons extérieurs. Plusieurs clichés publiés sur les réseaux sociaux ont permis d’en apercevoir l’aménagement : mosaïques bleues, lignes épurées et espaces lumineux.

La villa a servi de point d’ancrage familial et privé. Quelques mois après la naissance d’Esmeralda, Slimane y a organisé une fête traditionnelle pour le baptême de sa fille, entouré de sa mère, de sa sœur et d’ami·e·s proches dont la chanteuse Vitaa. Sur les réseaux sociaux, Vitaa a partagé des séquences de la célébration, décrivant l’événement avec tendresse et évoquant la beauté de la maison. Le programme de la fête comprenait henné, musiques marocaines et soirées autour de la piscine, selon ces publications.

La proximité d’un cercle d’artistes et d’amis dans la région est également soulignée : Vitaa possède une villa à proximité, tout comme la rappeuse Diam’s, mentionnée dans des récits publics sur ce voisinage de personnalités.

Dans les interviews et échanges publics antérieurs, l’artiste a évoqué l’écriture comme un moyen de traverser ses épreuves personnelles. Il a notamment déclaré : « Tous les moments difficiles de ma vie, je les ai guéris avec l’écriture », et, en référence à sa jeunesse, « Quand je chantais, j’étais le plus beau ». Depuis l’affaire judiciaire, ses apparitions médiatiques se sont faites plus rares et ses prises de parole limitées.

Les images diffusées ces dernières années montrent un artiste entouré de proches et participant à la vie familiale dans sa résidence marocaine. Sur les réseaux sociaux, Vitaa a qualifié la célébration du baptême d’« Le baptême de ma princesse Esmé » et s’est exprimée avec émotion sur la propriété de son ami.