Theodora visée par les internautes après sa reprise des Beatles à Cannes 2026

Theodora et Oklou ont offert, lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes 2026, une reprise de Get Back des Beatles qui a suscité un fort contraste entre l’accueil sur la Croisette et la virulence des réactions sur les réseaux sociaux. Pensée comme un hommage à Peter Jackson, la séquence — introduite par un extrait du documentaire The Beatles: Get Back projeté par la maîtresse de cérémonie Eye Haïdara — a été saluée par le public présent mais vivement critiquée après la diffusion des images en ligne, notamment via une publication de Franceinfo sur X.

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La performance s’inscrivait dans la tradition des numéros musicaux qui suivent le premier tapis rouge du festival : après les moments marquants de 2024 avec Zaho de Sagazan et de 2025 avec Mylène Farmer, cette édition avait choisi de rendre hommage au réalisateur néo-zélandais. Sur la scène du Palais des Festivals, Theodora et Oklou ont interprété le titre culte de 1969, Oklou assurant l’accompagnement à la guitare électrique. Dans la salle, le réalisateur honoré, Peter Jackson, a manifesté son approbation en fredonnant, et le public a réservé aux artistes des applaudissements nourris à l’issue du morceau.

Quelques minutes après la diffusion des images, la publication relayée sur X a déclenché un flot de commentaires critiques. Les réactions publiques ont été vives et directes, allant de la simple condamnation à des comparaisons moqueuses. Plusieurs internautes ont exprimé leur déception en des termes forts, citant la prestation comme une « catastrophe » pour certaines oreilles, selon les messages publiés sous la vidéo.

Un hommage à Peter Jackson au cœur de la controverse numérique

Le choix de la chanson et le dispositif scénique — projection d’un extrait du documentaire de Peter Jackson suivi d’une réinterprétation scénique — expliquent l’angle retenu par les organisateurs pour saluer la carrière du cinéaste. The Beatles: Get Back, documentaire retraçant des sessions des Beatles, servait de fil conducteur à la mise en scène ; l’extrait projeté montrait le groupe entonnant les premières notes de Get Back avant une interruption, point de départ de la reprise live par Theodora et Oklou.

Sur place, l’effet recherché semblait atteint : la complicité entre les artistes et l’ambiance du Palais ont conduit à une salve d’applaudissements et à des sourires de reconnaissance du cinéaste honoré. En revanche, la retransmission des images sur les plateformes sociales a révélé une autre réception, moins indulgente, qui a donné lieu à des commentaires sévères de la part d’internautes.

Les critiques publiées sur X ont employé des attaques tant stylistiques que comparatives. Parmi les messages repris et partagés figurent des formules sans équivoque visant la qualité de la reprise : « Quel massacre », a écrit un internaute ; d’autres ont jugé la performance « la pire reprise d’une chanson des Beatles ». Une comparaison moqueuse évoquait même « le karaoké du camping des flots bleus à Palavas ». D’autres réactions citaient des références historiques de reprises, en évoquant Tina Turner avec Ike ou Paul McCartney pour souligner leur désillusion. Parmi les messages relayés sur X, on trouve « On dirait le karaoké du camping des flots bleus à Palavas… » (Dysmas, 12 mai 2026) et « Pâle copie… La réussite au mérite avec du bon, autrefois. » (Vandamme loic, 13 mai 2026).