Nagui : sa fille émue aux larmes par le livre de Mélanie Page

Mélanie Page, comédienne bien connue et compagne de l’animateur Nagui, fait désormais parler d’elle sous un nouveau jour : celui de romancière. Son premier roman, Peaux à peaux, publié le 1er avril 2026 aux éditions Albin Michel, explore avec sensibilité les multiples dimensions de la maternité. Cette œuvre polyphonique, qui mêle voix et points de vue variés, suscite déjà une forte émotion, notamment chez les proches de l’autrice. Le livre est actuellement au centre de sa promotion intense, avec plusieurs apparitions télévisées et interviews. Lors de son passage sur le plateau de Télématin le 9 mai 2026, Mélanie Page a partagé une anecdote particulièrement émouvante concernant la réaction bouleversée de Nina, la fille de Nagui, lors de sa lecture.

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La comédienne a précisé que ce projet littéraire s’est déroulé principalement en solitaire, loin de l’influence directe de son compagnon. Mélanie Page a révélé que Nagui n’était pas le premier à lire les passages de son roman et qu’elle avait d’abord bénéficié du soutien de son amie et collègue Virginie Lemoine. Celle-ci a suivi pas à pas l’évolution de son manuscrit et lui a offert des retours précieux durant l’écriture. Au contraire, Nagui n’a eu accès au texte qu’une fois finalisé. L’autrice a tenu à insister sur cette indépendance dans la création : « Nagui n’a pas été non plus celui qui m’a aidée à trouver un éditeur. J’ai vraiment fait tout ce chemin toute seule. »

Bien que Peaux à peaux ne soit pas une œuvre autobiographique, cet exercice d’écriture a permis à Nagui de découvrir une facette inédite de son épouse, celle d’écrivain. Mélanie Page note que son mari a discerné à travers le roman certaines parts d’elle qu’il ne percevait pas auparavant, sans toutefois que le roman dévoile explicitement sa vie privée.

Un livre qui touche profondément la famille recomposée

Lors de l’émission Télématin, l’un des journalistes a évoqué la réaction de Nina, la fille que Nagui a eue d’une précédente relation. Cette adolescente fait partie intégrante de la famille recomposée que le couple forme, avec leurs trois enfants communs. Mélanie Page a alors livré une confidence émouvante sur la sensibilité de Nina et la façon dont le roman l’a profondément touchée.

« Nina est très sensible, c’est ce que j’aime chez elle, a expliqué Mélanie Page avec chaleur. Elle a beaucoup pleuré en lisant la première version du livre. Elle m’a même envoyé une photo d’elle avec les larmes aux yeux pour me montrer à quel point elle avait été émue. » Cette image, chargée d’émotion, illustre la façon dont l’œuvre atteint une vérité et une justesse saisissantes sur le thème de la maternité.

Peaux à peaux se présente comme une réflexion approfondie sur les transformations intimes relatives à la maternité, incluant les doutes, les bouleversements et les élans vitaux. Son approche polyphonique multiplie les perspectives, rendant compte de la complexité et de la richesse de ce lien fondamental. Le fait qu’un membre aussi proche de la famille ait été si affecté par ce texte souligne l’universalité et la profondeur de ce premier roman signé Mélanie Page.