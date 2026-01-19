SPL: « Cristiano Ronaldo ne marque plus sur coups francs… », l’entraîneur d’Al-Nassr

Jorge Jesus reconnaît les difficultés de Cristiano Ronaldo sur coups de pied arrêtés et appelle Al-Nassr à mieux exploiter ses atouts dans ce domaine après une victoire laborieuse face à Al-Shabab.

L’entraîneur d’Al-Nassr, Jorge Jesus, a reconnu que son équipe devait progresser sur coups de pied arrêtés, soulignant que Cristiano Ronaldo traversait une période délicate dans cet exercice. Cette déclaration survient après la victoire poussive des Chevaliers du Najd (3-2) face à Al-Shabab, réduit à dix après l’expulsion d’un joueur, samedi en Saudi Pro League.

Al-Nassr, qui restait sur trois défaites consécutives en championnat, a été rapidement mis sur orbite grâce à un but contre son camp de Saad Balobaid dès la deuxième minute, suivi six minutes plus tard par le doublé de Kingsley Coman. Mais la rencontre a vite basculé : Mohamed Simakan a inscrit un CSC à la 31e minute et Carlos Junior a égalisé pour Al-Shabab à la 53e sur contre-attaque. Le but victorieux est finalement venu d’Abdulrahman Ghareeb, qui a trompé le gardien sur corner à la 76e.

« Nous devons progresser sur coups de pied arrêtés, et nous avons le meilleur tireur, Cristiano Ronaldo. Ces derniers temps, les choses ne se sont pas bien passées pour lui, et nous espérons améliorer la situation », a expliqué Jesus via @TheNassrZone. À 40 ans, Ronaldo totalise 16 buts et trois passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues, mais peine à transformer ses coups de pied arrêtés en occasions décisives.





