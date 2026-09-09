Miley Cyrus : près de 1,5 million de fans dans la file de prévente

Le retour scénique de Miley Cyrus déclenche une ruée spectaculaire : près de 1,5 million de fans ont rejoint la file de prévente pour ses deux concerts d’octobre au Hollywood Bowl de Los Angeles.

Le retour sur scène de Miley Cyrus provoque une ruée spectaculaire. Près de 1,5 million de fans ont rejoint la file d’attente de la prévente ouverte pour ses deux concerts prévus les 16 et 18 octobre 2026 au Hollywood Bowl de Los Angeles, selon des chiffres rapportés mercredi 9 septembre par People.

La chanteuse de 33 ans n’a annoncé que deux dates dans la célèbre enceinte californienne. Ticketmaster confirme des concerts le vendredi 16 octobre et le dimanche 18 octobre, avec une mise en vente générale programmée jeudi 10 septembre à 10 heures, heure locale de Los Angeles.

Cette forte demande accompagne la nouvelle ère musicale de l’interprète de « Flowers ». Son dixième album studio, Bass Persuades, doit paraître le 18 septembre chez Atlantic Records. Miley a déjà dévoilé le morceau-titre du disque, tandis que le groupe new-yorkais Model/Actriz est annoncé en première partie des deux soirées au Hollywood Bowl.

Le choix du lieu a une dimension personnelle pour l’artiste. Dans son annonce initiale relayée par Pollstar, Miley expliquait avoir souvent assisté à des concerts au Hollywood Bowl sans jamais s’y être produite elle-même. Elle présentait ces deux soirées comme un retour à Los Angeles, une ville qu’elle décrit comme profondément liée à son parcours.

Les concerts d’octobre marqueront surtout un retour rare à un format de grande scène pour la star américaine. Ces dernières années, Miley Cyrus a privilégié des apparitions ponctuelles et des festivals plutôt qu’une longue tournée traditionnelle, ce qui contribue à rendre ces deux dates particulièrement convoitées.

La prévente American Express avait débuté mardi 8 septembre, avant une prévente artiste puis un accès réservé à certains abonnés Spotify mercredi. Ticketmaster indique que la vente au grand public sera limitée à quatre billets par commande, sous réserve de disponibilité.

Le prochain rendez-vous est donc fixé au jeudi 10 septembre pour l’ouverture de la vente générale. Les deux concerts restent, à ce stade, les seules dates annoncées au Hollywood Bowl dans le cadre de la sortie de Bass Persuades.