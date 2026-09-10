Rouge et violet : le duo couleur qui revient dans les looks 2026

Repéré sur les podiums et dans les looks de célébrités, le mariage du rouge et du violet revient en force. Au Bénin, il se prête surtout aux associations simples, légères et bien dosées.

Le rouge et le violet reviennent ensemble dans les silhouettes de 2026, avec des associations beaucoup plus franches que les accords ton sur ton qui dominaient encore récemment. Le duo a refait surface sur les podiums de Prada, Celine, Balenciaga et Carolina Herrera, puis dans les tenues de Dua Lipa ou Zoey Deutch.

La tendance s’est accélérée à la rentrée. Début septembre, Glamour a remis en avant cette palette très marquée par les années 1980, tandis que Marie Claire a recensé le rouge et le violet parmi les combinaisons de couleurs désormais reprises par les célébrités après leur passage sur les défilés.

Ce qui rend l’association intéressante tient moins à une règle de colorimétrie qu’à son équilibre visuel. Un rouge tomate apporte de l’éclat, tandis qu’un violet raisin ou prune ajoute de la profondeur. Les deux couleurs peuvent donc cohabiter sans qu’une tenue paraisse chargée, à condition de laisser les coupes et les accessoires respirer.

Sous le climat béninois, le duo gagne à rester léger. Une jupe violette avec des sandales rouges, un pantalon prune avec un top rouge souple ou une robe unie relevée d’un sac dans la couleur opposée suffisent largement. Le coton, le lin, la viscose et les tissus africains peu épais évitent de transformer la tendance en tenue trop lourde pour la journée.

Le porter sans transformer la tenue en exercice de style

Le troisième ton mérite d’être discret. Noir, crème, chocolat ou denim brut peuvent calmer le contraste sans casser l’effet. Un sac noir avec une robe violette et des chaussures rouges fonctionne mieux qu’une accumulation de bijoux, de motifs et de couleurs supplémentaires.

Avec un pagne, du kanvo ou un imprimé qui contient déjà du rouge et du violet, mieux vaut reprendre une seule de ces nuances dans les accessoires. Un rappel rouge sur une paire de boucles ou une pochette peut suffire, surtout lorsque le tissu possède déjà un motif dense.

Le choix de la nuance portée près du visage dépend surtout de l’effet recherché. Les rouges chauds donnent une présence immédiate, alors que les violets profonds, aubergine ou prune, produisent un rendu plus feutré. On peut aussi inverser l’équilibre en réservant la couleur la plus vive aux chaussures ou au sac.

Avant d’acheter une nouvelle pièce, poser deux vêtements côte à côte à la lumière du jour permet de vérifier si leurs intensités se répondent réellement. Un violet très bleuté et un rouge orangé créent un contraste fort, tandis qu’un prune et un rouge cerise donnent une association plus douce.