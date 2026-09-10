Bénin : les candidats retenus au concours de 150 fonctionnaires des Douanes sont connus

La Direction générale des Douanes a publié jeudi 10 septembre 2026 la liste des candidats retenus à l’issue de la visite médicale du concours direct de recrutement de 150 fonctionnaires, au titre de 2024. Les contrôleurs et préposés sont convoqués vendredi à 7 heures au Centre de formation militaire de Bembéréké.

La Direction générale des Douanes du Bénin a publié jeudi 10 septembre 2026 la liste des candidats retenus à l’issue de la visite médicale du concours direct de recrutement de 150 fonctionnaires, ouvert au titre de l’année 2024. Cette publication ouvre la dernière séquence du processus pour les candidats concernés, avec des convocations dès le vendredi 11 septembre.

Le communiqué n°507-C de la Direction générale des Douanes présente la liste sous l’intitulé de « résultats définitifs », tout en précisant que les candidats sont retenus sous réserve d’ultimes vérifications et contrôles. Les noms sont répartis entre les corps des préposés des Douanes, des contrôleurs des Douanes et des personnels techniques et administratifs.

Les candidats retenus aux postes de contrôleurs et de préposés doivent se présenter vendredi 11 septembre 2026 à 7 heures précises au Centre de formation militaire de Bembéréké. Ils y sont convoqués pour la formation militaire commune de base, selon les instructions figurant dans le document officiel.

Les candidats retenus pour les postes de personnels techniques et administratifs sont, eux, attendus le même jour et à la même heure au siège de la Direction générale des Douanes à Cotonou.

Cette étape intervient après plusieurs mois de sélection. Les épreuves écrites du concours avaient été organisées le 18 juillet 2026. Le 31 juillet, la Direction générale des Douanes avait publié une première liste de candidats déclarés admissibles, déjà sous réserve de vérifications, en annonçant qu’ils seraient ensuite convoqués pour la visite médicale.

Le processus a ensuite intégré des candidats issus d’une liste supplémentaire et d’une liste d’attente. Une nouvelle visite médicale avait notamment été programmée le 28 août au Centre médico-social de la Garnison de Cotonou pour des candidats concernés par cette phase de rattrapage.

Pour les renseignements relatifs à la procédure, la Direction générale des Douanes renvoie les candidats vers ses services centraux et régionaux ainsi que vers son numéro vert 01 91 13 13 13. Le communiqué du 10 septembre est signé par le directeur général des Douanes, Raoul Malèhossou Aboudou.