Ballon d’Or 2026: Hansi Flick voit Lamine Yamal sacré

Auteur d’un doublé lors de la large victoire du FC Barcelone contre Feyenoord (5-1), Lamine Yamal a reçu les éloges de son entraîneur Hansi Flick. Le technicien allemand estime que son jeune attaquant mérite de remporter le Ballon d’Or 2026.

Hansi Flick n’a pas tari d’éloges sur Lamine Yamal après la démonstration du FC Barcelone face à Feyenoord, mercredi en Ligue des champions. Auteur de deux buts, l’ailier espagnol a une nouvelle fois marqué les esprits. Interrogé sur les chances de son joueur dans la course au Ballon d’Or, l’entraîneur blaugrana s’est montré catégorique. « Lamine est mon joueur. C’est un joueur du FC Barcelone et je pense qu’il mériterait lui aussi de remporter le Ballon d’Or cette année », a déclaré Flick.

Le technicien allemand a également insisté sur les qualités exceptionnelles de son jeune protégé. « C’est un joueur exceptionnel. On le voit à chaque match. Il est spécial », a-t-il ajouté. Lamine Yamal figure parmi les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2026. À 19 ans, celui qui a contribué aux sacres du Barça en Coupe du Roi et en Liga la saison dernière peut également entrer dans l’histoire en devenant le plus jeune lauréat de l’histoire de la prestigieuse récompense individuelle.