Spice Girls : un teaser mystérieux relance les spéculations sur leur retour

Les Spice Girls ont publié mercredi 9 septembre une vidéo énigmatique annonçant une révélation pour le 10 septembre à 14 heures. Le clin d’œil à « Wannabe » et à leurs débuts a immédiatement relancé les théories des fans, sans qu’une tournée ou une réunion à cinq soit confirmée.

Les Spice Girls ont publié mercredi 9 septembre 2026 une vidéo énigmatique annonçant un rendez-vous pour jeudi 10 septembre à 14 heures, heure britannique. Le teaser, diffusé sur les comptes officiels du groupe, reprend les premières notes de « Wannabe » et montre l’escalier du St Pancras Renaissance Hotel à Londres, décor devenu emblématique du clip sorti en 1996.

Dans la séquence, un exemplaire du journal professionnel The Stage apparaît sur les marches. Une petite annonce demande notamment aux fans s’ils savent « chanter et danser » et précise qu’aucune partition ne sera nécessaire, mais qu’un lecteur de vinyle ou de CD le sera. Le message se termine par la date du 10 septembre et l’heure de 14 heures.

Les Spice Girls n’ont pas précisé ce qu’elles comptent dévoiler. Aucune nouvelle tournée, chanson inédite ou réunion des cinq membres n’est donc confirmée à ce stade. Sur les réseaux sociaux, les hypothèses vont d’une réédition anniversaire de l’album Spice à un nouveau projet collectif.

Le calendrier nourrit forcément la nostalgie. L’année 2026 marque les 30 ans de « Wannabe », premier single du groupe, devenu l’un des grands tubes pop des années 1990. Le premier album Spice, qui contient aussi « Say You’ll Be There » et « 2 Become 1 », avait installé Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Geri Halliwell et Victoria Beckham au sommet de la pop britannique.

Les cinq chanteuses ne se sont plus produites ensemble sur scène depuis la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres en 2012. Geri Halliwell, Mel B, Melanie C et Emma Bunton avaient ensuite retrouvé la scène à quatre lors de la tournée de 2019, sans Victoria Beckham.

Le choix de The Stage n’est pas anodin : c’est dans cette publication qu’une annonce avait été diffusée en 1994 pour recruter les jeunes femmes qui allaient former le groupe. Le nouveau teaser reprend donc volontairement plusieurs éléments fondateurs de leur histoire, sans révéler pour autant la nature exacte du projet.

Le mystère doit être levé jeudi 10 septembre à 14 heures à Londres, soit également 14 heures au Bénin. D’ici là, le seul fait confirmé reste l’annonce officielle d’une révélation à cette heure précise.