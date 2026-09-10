Shakira et Maluma annoncent « Agua », leur première collaboration en huit ans

Shakira et Maluma se retrouvent sur « Agua », un nouveau titre attendu le 17 septembre 2026. Les deux stars colombiennes n’avaient plus partagé de chanson depuis « Clandestino » en 2018.

Shakira et Maluma remettent leur duo au centre de la scène latino. Les deux artistes colombiens ont annoncé mercredi 9 septembre 2026 « Agua », un nouveau titre commun qui sera disponible le 17 septembre sur les plateformes numériques.

L’annonce a été faite à travers une publication conjointe sur les réseaux sociaux, après plusieurs heures de teasing de la part de Maluma. Le chanteur avait d’abord dévoilé une image en contre-jour laissant apparaître deux silhouettes, avant de confirmer que Shakira était bien sa partenaire sur ce nouveau morceau.

Le visuel promotionnel montre les deux artistes vêtus de blanc, dans un décor aux tons chauds. La date du 17 septembre figure clairement sur l’annonce, qui marque leur première chanson commune depuis « Clandestino », sorti en 2018.

« Agua » sera leur quatrième collaboration musicale. Shakira et Maluma avaient commencé à travailler ensemble avec « Chantaje » en 2016, avant de se retrouver sur « Trap » en 2017 puis « Clandestino » l’année suivante. Selon Los40, « Chantaje » avait notamment occupé la première place du classement Hot Latin Songs de Billboard pendant onze semaines non consécutives.

Avant de dévoiler officiellement le nom de Shakira, Maluma avait également publié sur TikTok de courts extraits du morceau. Consequence relève que ces premiers aperçus laissent entendre une couleur inspirée du merengue, même si les artistes n’ont pas encore détaillé officiellement la production ni le contenu complet du titre.

Cette annonce arrive à un moment chargé pour les deux chanteurs. Shakira doit reprendre le 18 septembre sa tournée « Las Mujeres Ya No Lloran » avec une série de concerts à Madrid, tandis que Maluma poursuit la promotion de son album « Loco x volver », paru en mai.

Le rendez-vous est désormais fixé au 17 septembre 2026. La pré-sauvegarde de « Agua » est déjà ouverte sur les plateformes de streaming, tandis que Shakira et Maluma n’ont pas encore communiqué tous les détails autour d’un éventuel clip.