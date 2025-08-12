Soudan : proposition de paix discutée entre l’émissaire américain pour l’Afrique et le chef de l’armée

Le général Abdel Fattah al-Burhane, commandant de l’armée soudanaise, et l’émissaire américain pour l’Afrique, Massad Boulos, se sont rencontrés en Suisse pour examiner un plan de paix américain visant à mettre fin à la guerre civile au Soudan, ont indiqué à l’AFP mardi deux sources gouvernementales soudanaises. Lors d’une réunion de trois heures lundi 11 août, les deux responsables ont débattu d’une proposition américaine portant sur un cessez‑le‑feu global et l’acheminement de l’aide humanitaire, a précisé une source gouvernementale de haut rang.