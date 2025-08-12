PAR PAYS
Soudan : proposition de paix discutée entre l’émissaire américain pour l’Afrique et le chef de l’armée

Roissy-CDG : un contrôleur suspendu pour avoir dit «Free Palestine» à un équipage israélien

Tchad : le vice-président des Transformateurs Sitak Yombatina quitte le parti

Sommet Trump-Poutine : Zelensky exclut le retrait ukrainien du Donbass

Fromages rappelés : lien possible avec 21 cas de listériose, dont deux décès, selon le gouvernement

Mali : Choguel Maïga et plusieurs ex‑collaborateurs en garde à vue

Entretien Rubio-Lavrov avant le sommet Trump-Poutine en Alaska

États-Unis: Donald Trump veut lancer une «action en justice majeure» contre le président de la Fed

France : le président de l’INA suspendu par Dati pour achat de cocaïne

Gaza : l’Égypte, le Qatar et les États‑Unis relancent un plan de trêve de 60 jours

RDC : le M23 accusé d’attaques malgré le cessez-le-feu

Le général Abdel Fattah al-Burhane, commandant de l’armée soudanaise, et l’émissaire américain pour l’Afrique, Massad Boulos, se sont rencontrés en Suisse pour examiner un plan de paix américain visant à mettre fin à la guerre civile au Soudan, ont indiqué à l’AFP mardi deux sources gouvernementales soudanaises. Lors d’une réunion de trois heures lundi 11 août, les deux responsables ont débattu d’une proposition américaine portant sur un cessez‑le‑feu global et l’acheminement de l’aide humanitaire, a précisé une source gouvernementale de haut rang.

