Soudan: le gouvernement refuse la trêve proposée

Le gouvernement soudanais, aligné sur l’armée, a rejeté samedi 13 septembre une proposition de trêve présentée la veille par les États-Unis, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte, estimant inacceptable d’être exclu de la future transition politique. Dans leur déclaration commune, ces quatre pays proposaient une trêve humanitaire de trois mois, suivie d’un cessez-le-feu permanent et d’une transition de neuf mois vers un gouvernement civil, qualifiée d’« inclusive et transparente » et destinée, selon eux, à répondre aux aspirations du peuple soudanais pour l’établissement d’un « gouvernement civil indépendant, doté d’une large légitimité et de redevabilité ». Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à un affrontement entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et provoqué, selon l’ONU, l’une des pires crises humanitaires au monde.