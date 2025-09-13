PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Soudan: le gouvernement refuse la trêve proposée

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Caracas accuse les États-Unis d’avoir arraisonné un bateau de pêche dans ses eaux

La Roumanie affirme qu’un drone a violé son espace aérien lors des frappes russes en Ukraine

L’Ukraine frappe l’une des plus grandes raffineries de Russie

France : Lecornu promet de revenir sur la suppression de deux jours fériés

Accord franco-britannique : premiers renvois de migrants cette semaine

Cameroun : Issa Tchiroma Bakary porté candidat consensuel de l’opposition

Royaume-Uni : 110 000 personnes à Londres à l’appel du militant d’extrême droite Tommy Robinson

Sébastien Lecornu veut un réseau «France Santé» pour des soins de proximité

Avant de sanctionner Moscou, Trump exige l’arrêt des achats de pétrole russe

Birmanie: un groupe armé accuse une frappe aérienne d’avoir tué de nombreux lycéens

VOIR TOUS LES FLASHS

Le gouvernement soudanais, aligné sur l’armée, a rejeté samedi 13 septembre une proposition de trêve présentée la veille par les États-Unis, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte, estimant inacceptable d’être exclu de la future transition politique. Dans leur déclaration commune, ces quatre pays proposaient une trêve humanitaire de trois mois, suivie d’un cessez-le-feu permanent et d’une transition de neuf mois vers un gouvernement civil, qualifiée d’« inclusive et transparente » et destinée, selon eux, à répondre aux aspirations du peuple soudanais pour l’établissement d’un « gouvernement civil indépendant, doté d’une large légitimité et de redevabilité ». Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à un affrontement entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et provoqué, selon l’ONU, l’une des pires crises humanitaires au monde.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!